Фатальна помилка в соцмережах: колишній зломник розповів, яка звичка робить ваш дім мішенню для крадіїв

Сезон літніх відпусток — улюблений час для квартирних крадіїв

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Під час тривалих літніх відпусток залишені без нагляду будинки стають головною мішенню для зловмисників. Проте найчастіше господарі самі полегшують злочинцям завдання через очевидні підказки про свою відсутність та ігнорування елементарних правил безпеки.

Про це розповів колишній зломник, а нині провідний експерт із безпеки Майкл Фрейзер виданню LADbible.

Небезпека соціальних мереж

Останніми роками поліція дедалі частіше залучає колишніх злочинців, щоб зрозуміти їхню логіку під час вибору оселі для пограбування. За словами фахівця, соціальні мережі стали справжньою знахідкою для сучасних крадіїв. Люди безтурботно діляться планами на відпочинок і навіть не замислюються, хто саме переглядає їхні сторінки та фотографії.

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Він радить негайно перевірити налаштування приватності у своїх профілях і закрити їх від сторонніх. Зловмисники активно використовують публічні дописи для ретельного планування своїх візитів, якщо вже знають, де ви живете.

«Що стосується соціальних мереж, я називаю це інтернет-шопінгом. Люди по-дурному викладають надто багато інформації на своїх соціальних сторінках, і це робить усе таким простим для зломника», — наголосив експерт.

Огляд будинку та залишені речі

Проте не лише фотографії в Instagram можуть привернути увагу непроханих гостей до вашої оселі. Злодії зазвичай уважно оглядають будинок зовні, перш ніж наважитися на незаконне проникнення. Навіть звичайний настінний календар із вашими планами може стати проблемою, якщо він висить занадто близько до вікна.

Майкл Фрейзер також попереджає, що залишені на видноті в передпокої ключі або жіночі сумочки миттєво роблять вас бажаною ціллю. А якщо ви маєте садові інструменти, їх треба надійно замикати в сараї, щоб злочинці не використали їх для злому дверей чи вікон.

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Крім того, зовнішня територія будинку має бути добре освітлена. Експерт радить прибрати високі живоплоти або сміттєві баки, за якими крадій може легко сховатися або використати їх як підставку, щоб залізти до відчиненого вікна.

Системи безпеки та приховані камери

Фахівець наполегливо рекомендує не обмежуватися лише базовими замками, а інвестувати в надійніші системи захисту. Звичайні дверні замки часто не стають серйозною перешкодою для досвідченого й рішучого грабіжника.

Щодо відеоспостереження колишній зломник радить встановлювати приховані камери замість стандартних або на додаток до них. Очевидні системи безпеки злодії можуть легко пошкодити або вимкнути, водночас замасковану камеру пересічний злочинець просто не помітить.

Нагадаємо, якщо ви зібралися у відпустку до Італії, вам потрібно знати про найпоширеніші схеми обману туристів, адже такий відпочинок може коштувати значно дорожче, ніж планувалося, через пастки для мандрівників.

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