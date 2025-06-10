Хроніки Сили / © 1+1 media

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Цими вихідними у київському МВЦ пройшов Fancon 2025 — наймасштабніший фестиваль сучасної попкультури, який за два дні зібрав рекордну кількість відвідувачів. Однією з головних подій стала прем’єра дебютного фентезі-роману українського всесвіту «Хроніки Сили» — «Хорт. Перший характерник» авторства Ольги Навроцької.

У межах фестивалю було відкрито вражаючий мультимедійно-імерсивний простір «Активація сили на FANCON». Саме тут відвідувачі вперше побачили офіційний трейлер книги — видовищний анімаційний ролик, створений креаторами Всесвіту — Аланом Бадоєвим та Ольгою Навроцькою. Алан та Ольга особисто знайомили гостей із фентезійною історією, що поєднує українську міфологію, магію та козацький дух.

Окрему увагу привернув стенд у формі лазерної капсули-лабіринту, де буквально «оживала» магія книги. У лекторії ж гості отримали ексклюзивну нагоду першими почути уривки з роману — три вступні розділи про козака Хорта, який, не прагнучи слави, змушений змушений боротися за своє життя та майбутнє світу.

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Головного героя — сина богині смерті, вихованого козаками — очікує битва зі злом, що насувається з північного сходу. Його історія сповнена боротьби, магії, гумору, болю війни та сили вибору.

Алан Бадоєв виступив ведучим читання, додаючи емоційності презентації, а голоси Олега «Фагота» Михайлюти (ТНМК) та акторки Катерини Качан (актриса Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра) надали сценам особливого звучання. Також зі вступним словом виступили Максим Кривицький — керівник напрямку телевізійного бізнесу 1+1 media, та Сергій Грабчак — директор департаменту маркетингу Ощадбанку. У своїх промовах вони підкреслили значення мультимедійного проєкту, спрямованого на популяризацію українських наративів у форматі освітньо-розважального контенту.

Гості Fancon високо оцінили потенціал книги й переконані, що ця історія матиме продовження. Вони також першими змогли оформити передзамовлення на роман, який вийде друком уже восени.

Презентація проєкту на FANCON відбулась за підтримки Ощадбанку та Mastercard, генеральний медіапартнер - 1+1 media та канал 1+1 Україна.

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“ХОРТ. ПЕРШИЙ ХАРАКТЕРНИК”- ТРЕЙЛЕР 1:

ПЕРЕДЗАМОВИТИ КНИГУ: https://bookchroniclesofpower.world