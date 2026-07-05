Феєрверки залишають небезпечний слід: вчені попередили про ризики для здоров'я

Вчені з'ясували, що феєрверки забруднюють повітря і воду / © Pexels

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Яскраві салюти давно стали невіддільною частиною святкувань, однак їхній вплив на довкілля не закінчується після останнього вибуху.

Про це свідчать нові дослідження, опубліковані в наукових журналах Американського хімічного товариства (ACS).

Там йдеться про те, що феєрверки можуть залишати після себе забруднення, яке впливає на якість повітря, води та навіть здоров’я людей.

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Залишки феєрверків змінюють склад води

Після запуску салютів на землі залишаються обгорілі картонні трубки, незгорілі частинки пороху та інші залишки піротехніки. Якщо їх змиває дощ, вони потрапляють у водойми, де починають змінювати хімічний склад води.

Лабораторні експерименти показали, що такі залишки виділяють у воду:

іони калію та марганцю;

органічні сполуки, зокрема феноли;

сполуки сірки.

Водночас тверді залишки поглинають із води інші хімічні речовини, особливо великі органічні молекули. У результаті природний баланс водойм змінюється.

На думку дослідників, це може впливати на мікроорганізми, які є основою водних екосистем. Одні бактерії починають активно розмножуватися, тоді як інші пригнічуються, що здатне порушувати природні процеси у водоймах.

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Салюти підвищують рівень забруднення повітря

Ще одна група науковців дослідила якість повітря під час великого спортивного заходу у Великій Британії.

Виявилося, що найбільше забруднення спричиняли транспорт, приготування їжі та великі скупчення людей. Однак під час запуску феєрверків прилади зафіксували окремий різкий стрибок концентрації дрібнодисперсного пилу (PM), який здатний проникати глибоко в легені.

За оцінками дослідників, люди, які перебували на заході протягом усього дня, могли перевищити рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я добові норми впливу таких частинок.

Невидимі речовини сприяють утворенню смогу

Окрім диму, феєрверки викидають у повітря органічні сполуки, зокрема аміни.

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Під час святкування Місячного Нового року в Китаї вчені зафіксували різке підвищення концентрації цих речовин саме під час масштабних салютів.

Разом із ними збільшувався вміст:

дрібнодисперсного пилу;

сульфатів;

калійних сполук.

Дослідники зазначають, що такі речовини можуть брати участь у формуванні атмосферного серпанку та смогу навіть після завершення святкових заходів.

Найбільше ризикують люди із захворюваннями легень

Науковці нагадують, що дрібнодисперсні частинки практично невидимі для ока, але легко проникають у нижні відділи дихальної системи.

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Найбільш чутливими до такого забруднення є:

діти;

люди похилого віку;

особи із бронхіальною астмою та іншими захворюваннями легень;

люди із серцево-судинними хворобами.

Повністю відмовлятися від свят не закликають

Автори досліджень наголошують, що не йдеться про повну відмову від святкових заходів. Натомість вони пропонують зменшити негативний вплив феєрверків.

Серед рекомендацій:

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оперативно прибирати залишки піротехніки після шоу;

скорочувати кількість або тривалість салютів;

за можливості використовувати альтернативні світлові шоу;

враховувати сукупний вплив транспорту, натовпів, роботи закладів харчування та піротехніки на якість повітря.

Дослідники зазначають, що для остаточного розуміння довгострокових наслідків потрібні додаткові дослідження, однак уже зараз отримані результати свідчать, що навіть коротке святкове шоу може залишати помітний екологічний слід.

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