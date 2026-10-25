Чим підживити фіалку взимку для цвітіння / © pixabay.com

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Кімнатна фіалка може цвісти навіть узимку, якщо їй вистачає світла, тепла та поживних речовин. За сприятливих умов рослина здатна утворювати квіти протягом багатьох місяців. Водночас узимку через короткий світловий день цвітіння часто сповільнюється, тому одного підживлення недостатньо.

Які побутові відходи використовують для підживлення фіалок

Висушена яєчна шкаралупа. Шкаралупа містить кальцій, але рослина не може швидко отримати його з великих шматочків, просто доданих у горщик. Щоб шкаралупа поступово розкладалася, її потрібно ретельно висушити й подрібнити на дуже дрібний порошок. Проте для кімнатної фіалки це не найкраще основне добриво: кальцій не замінює азот, фосфор, калій та інші необхідні елементи.

Кавова гуща. Після заварювання кави залишається гуща, яку іноді використовують у домашньому квітникарстві. Однак її не варто насипати товстим шаром безпосередньо в горщик із фіалкою. Волога органічна маса може ущільнюватися, сприяти появі плісняви й приваблювати дрібних комах. Для невеликої сенполії безпечніше використовувати спеціальне добриво, склад якого збалансований для кімнатних рослин.

Чим краще підживлювати фіалку взимку

Найкраще підходить рідке комплексне добриво для фіалок або квітучих кімнатних рослин. Воно містить необхідні поживні речовини в доступній для коренів формі. Дотримуйтеся дозування на пакованні, а якщо рослина росте повільно через нестачу світла, не намагайтеся компенсувати це збільшенням кількості добрива.

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Важливо враховувати стан рослини. Якщо фіалка активно росте під фітолампою, помірне підживлення може бути доречним. Якщо ж вона майже не росте, не утворює нових листків і перебуває в прохолодному приміщенні, інтенсивне удобрення може бути зайвим. Надлишок солей у ґрунті здатен пошкодити корені та погіршити цвітіння.

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Що допоможе фіалці цвісти протягом зими

Забезпечте достатньо світла. Узимку рослині може бракувати природного освітлення. Поставте горщик у світле місце без холодних протягів, а за потреби використовуйте фітолампу. Для тривалого цвітіння сенполії зазвичай потрібно близько 10–12 годин світла на добу.

Поливайте помірно. Використовуйте воду кімнатної температури й не допускайте постійного перезволоження ґрунту. Фіалки чутливі до застою води, який може спричинити загнивання коренів.

Не ставте горщик у надто велику ємність. Сенполії краще ростуть у відносно невеликих горщиках, які відповідають розміру кореневої системи. Надмірний об’єм ґрунту довше залишається вологим і може перешкоджати цвітінню.

Видаляйте зів’ялі квітки. Регулярно прибирайте відцвілі квітконоси та пошкоджені листки, щоб підтримувати охайний вигляд рослини.

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