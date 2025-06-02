Фіналістка Нацвідбору на «Євробачення-2025» FIЇNKA озвучила циркове шоу "Мавка"

Шоу «Мавка»

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Співачка стала оповідачкою нового дивовижного шоу «Мавка» від Stage Show — творців «Вартових мрій» та «Резиденції Санти». Саме її голос стане провідником у світ української міфології в цирковому виконанні.

«Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” — один з найулюбленіших у нашій сімʼї. Тому, коли мені запропонували стати голосом нового шоу “Мавка”, я, не вагаючись, погодилась. Для мене це велике задоволення, бо маю акторське минуле й часом сумую за цією діяльністю. Взагалі мрію озвучити мультфільм. Хтозна, можливо, все розпочнеться з цього», — коментує FIЇNKA.

Премʼєра шоу за мотивами українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» відбудеться вже 4 червня в столичному МЦКМ. Вперше в Україні глядачі відвідають масштабне імерсивне шоу, що спонукає відчути атмосферу лісової магії всіма органами чуття. Окрім неймовірного видовища на сцені, на глядачів чекає аромазанурення в український ліс та автентичне село, що перенесе в атмосферу добра. Повітряні гімнасти втілять образи містичних русалок, еквілібристи стануть лісовими чаклунами, а жонглери покажуть дива вогню та води.

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«Втілення запахів у нашому шоу — це спосіб максимально занурити глядачів у багатство українського мистецтва. Коли глядач відчуває приємні, добре знайомі аромати, він стає частиною історії», — каже Олег Критський, CEO Stage Show.

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