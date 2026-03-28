ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Фіранки як нові до Великодня: дешево, швидко, без хлорки

Зимовий холод і опалювальні прилади залишають слід на домашньому текстилі, особливо на фіранках, що висіли над радіаторами.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як вибілити фіранки

Як вибілити фіранки / © pexels.com

Тепле повітря піднімає пил, жир і кіптяву, які осідають на тканині. В результаті білосніжний тюль стає сірим або жовтуватим, а стандартне прання в машинці часто безсиле — особливо для делікатних тканин.

Чому фіранки жовтіють

Причин кілька. Окрім пилу, на тканину впливає сонце: ультрафіолет поступово руйнує нитки, роблячи їх крихкими і жовтими. Також на колір впливають залишки мийних засобів, що не вимилися під час попередніх прань — під високою температурою вони «запікаються» у волокнах. Щоб повернути фіранкам білосніжний вигляд, потрібні перевірені методи, які розщеплюють стійкі забруднення без шкоди для тканини.

Аспірин проти сірого нальоту

Виявляється, звичайний аспірин може творити чудеса. Ацетилсаліцилова кислота проникає в тканину та розчиняє органічні забруднення, не руйнуючи делікатний тюль чи органзу, на відміну від хлорки.

Як використовувати:

  1. У 10 літрах теплої води розчиніть 5–6 подрібнених таблеток аспірину.

  2. Перемішайте до повного розчинення.

  3. Замочіть сухі або попередньо прополоскані фіранки на кілька годин, а краще на ніч.

Аспірин також нейтралізує солі жорсткості води, що значно полегшує видалення бруду.

Сода і сіль — бюджетна альтернатива

Не маєте аспірину? На допомогу прийдуть кухонні засоби. Сода розчиняє жирний наліт, а сіль «виштовхує» бруд і надає тканині блиск та форму.

Рецепт сольового розчину:

  1. 4–5 столових ложок кам’яної солі на 5 літрів води.

  2. Використовуйте сіль без йоду, щоб уникнути плям.

  3. Після ванни прополощіть у прохолодній воді.

Соду можна комбінувати з пральним порошком — так ПАР (поверхнево-активні речовини) глибше проникають у волокна та вимивають забруднення.

Правильне прання

Фіранки після замочування потребують дбайливого прання:

  • Температура: 30–40 °C, щоб бруд не «запікався».

  • Режим: делікатне або ручне прання з мінімальним віджиманням.

  • Мішки для прання: тонкі тканини краще захищати сіткою.

Додавання кількох ложок оцту під час останнього полоскання видалить залишки мийних засобів, нейтралізує запахи, закріпить білизну і зменшить осідання пилу.

Сушіння та розгладжування

Ніякого сильного відтискання! Найкраще — розвісити фіранки на карнизі у вологому стані: під власною вагою тканина вирівняється сама. Для синтетики небезпечний прямий нагрів. Якщо залишилися заломи — користуйтеся відпарювачем: безпечне і швидке вирівнювання тканини дистанційно.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie