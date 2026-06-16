Фітофтора знищить до 80% урожаю: як захистити томати, перець, картоплю й баклажани від хвороби

Як попередити появу фітофтори на городі / © Фото з відкритих джерел

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Волога погода, рясні роси та різкі перепади температур створюють ідеальні умови для розвитку фітофтори. Якщо вчасно не вжити заходів, хвороба може за лічені дні охопити значну частину посадок. Саме тому профілактика є набагато ефективнішою, ніж боротьба з уже ураженими рослинами.

Як розпізнати фітофтору

Першими ознаками хвороби часто стають бурі або темні плями на листках і стеблах. Згодом уражені ділянки збільшуються, листя починає всихати, а плоди вкриваються твердими темними плямами.

Особливо швидко фітофтора поширюється під час дощової погоди та високої вологості повітря. За таких умов спори легко переносяться вітром і водою, заражаючи сусідні рослини.

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Як запобігти розвитку хвороби

Для профілактики фітофтори досвідчені городники радять дотримуватися кількох важливих правил:

не загущувати рослини, щоб забезпечити гарну циркуляцію повітря;

поливати рослини лише під корінь, уникаючи потрапляння води на листя;

регулярно видаляти нижні листки, які торкаються ґрунту;

дотримуватися сівозміни та не садити пасльонові культури на одному місці щороку;

своєчасно видаляти рослинні рештки після збору врожаю.

Такі прості заходи значно знижують ризик зараження та допомагають підтримувати здоров’я рослин упродовж сезону.

Чим обробити рослини для захисту

Для профілактичного захисту городники часто використовують біопрепарати або дозволені фунгіциди відповідно до інструкції виробника. Обробку бажано проводити ще до появи перших симптомів захворювання, особливо якщо погода сприяє розвитку грибка.

Деякі дачники також застосовують народні методи, зокрема розчини на основі сироватки, йоду або настою часнику. Однак такі засоби можуть бути допоміжними і не завжди забезпечують надійний захист у разі сильного поширення хвороби.

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Що робити з ураженими рослинами

Якщо на рослинах уже з’явилися ознаки фітофтори, уражене листя та плоди слід негайно видалити. Це допоможе сповільнити поширення інфекції на здорові кущі.

Сильно уражені рослини іноді доводиться повністю прибирати з грядки. Їх не рекомендують закладати в компост, адже спори збудника можуть зберігатися та повторно заражати ділянку в майбутньому.

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