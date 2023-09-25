Фольга замість тарілок: як британка економить електроенергію, коли готує їжу

Як британка економить енергію, щоб платити менше грошей за воду та електрику, як економити електоенергію - поради експертів.

Ми кожного дня готуємо для себе їжу, на це йде безліч нашого часу, електроенергії та води. Однак мешканка Великобританії показала досить незвичний спосіб – як можна економити електроенергію, щоденно готуючи їжу. Про цей досить неоднозначний, але простий спосіб пише сайт Mirror.

Як британка економить на електропостачанні: незвичний лайфгак

Британка Ребека Кабберлі після того, як подорожчали комунальні платежі показала, який винайшла спосіб зекономити на використанні посудомийної машини.

Жінка перед тим, як накривати обідній стіл, застеляє його фольгою. А потім викладає на нього нарізку: шинку, сир, хліб та овочі. Все те, що можна їсти руками і для чого не потрібні столові прибори і тарілки.

Ребека розказала, що такий стиль сервірування столу дуже подобається її дітям, вони почуваються ніби на пікніку. Тому миттєво з’їдають те, що вона приготувала. У такий спосіб жінка не витрачає час на сервірування столу та миття посуду у посудомийній машині чи руками. Ребека дуже економить на воді та електроенергії, оскільки їй не потрібно мити посуд.

Втім після виходу статті багато хто відреагував на такий спосіб не дуже позитивно. Адже фольга не розкладається, тому на думку опонентів, Ребека не турбується про довкілля. На що жінка заявляє, що такий спосіб дуже економить їй кошти на комунальні послуги. Інші, навпаки, хвалять Ребеку за її ідею економії води та світла, заявляючи, що це чудовий лайфгак, щоб не мити посуд.

Але такий спосіб навряд чи підійде для українців, тому фахівці рекомендують декілька простих дієвих методіів економії електроенергії.

Як економити електроенергію: поради експертів

Експерти рекомендують українцяп п'ять простих та ефективних способів: як можна економити електропостачання і зекономити на комунальних платежах.

Щоб зекономити на комунальних за електроенергію, потрібно вимикати з розеток всі прилади, які ви не використовуєте. Оскільки у стані спокою вони також споживають енергію. Не слід ставити у холодильник теплі страви, бо він почне витрачати більше електроенергії для того, щоб встановити оптимальну температуру всередині. Якщо ви користуєтеся електрочайником, потрібно наливати ту кількість води, яку ви використаєте. Якщо все ж таки вийшло закип’ятити більше, її можна налити в термос, щоб була гаряча кип’ячена вода. Коли готуєте страву, каструлю потрібно закривати кришкою, так як тоді вода закипає швидше. Якщо смажите на маленькій сковорідці, її необхідно ставити на найменшу конфорку електроплити. У разі вимкнення електроенергії, всю їжу потрібно тримати в холодильнику. Він ще кілька годин поспіль зберігатиме холод. Але його необхідно відкривати якомога рідше, щоб не запускати всередину тепло.

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