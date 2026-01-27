- Дата публікації
Фольга може зруйнувати вашу їжу: ось страви, які категорично заборонено готувати в ній
Алюмінієва фольга здається універсальним кухонним інструментом, але насправді вона підходить далеко не для всіх страв. Причина проста: контакт металу з кислими, солоними або маринованими продуктами може бути небезпечним для вашого здоров’я.
Про це повідомляють в Real Simple.
Мікрохвильова піч і фольга — сумісні лише на папері
Ніколи не ставте фольгу в мікрохвильовку. Під впливом мікрохвильових променів вона може іскрити, спричинити пожежу або серйозно пошкодити прилад. А залишки їжі в фользі зберігати теж небезпечно — вона не герметична. Найбезпечніше використовувати скляні контейнери, придатні для мікрохвильовки.
Кислі маринади та цитрусові — табу для фольги
Помідори, лимони, оцтові маринади та інші кислі продукти не варто готувати у фользі. Кислота прискорює виділення алюмінію в їжу, що за регулярного вживання може негативно позначитися на здоров’ї.
Солоні страви — ще одна небезпека
Сіль, як і кислота, провокує потрапляння металу в їжу. Тому запечене в фользі домашнє в’ялене м’ясо, шинка або солона випічка — категорично під забороною.
Повільне приготування — час діяти обережно
Страви, що готуються тривалий час, наприклад запіканки або повільно смажене м’ясо, також не дружать із фольгою. Високі температури збільшують потрапляння алюмінію у страву. Кращий варіант — керамічний або скляний посуд, або підкладка з пергаменту між фольгою та їжею.
Висновок Міжнародного журналу екологічних досліджень та здоров’я показав: після приготування у фользі рівень алюмінію в стравах був значно вищий, ніж у жаростійкому посуді.
Морепродукти — окрема історія
Риба, креветки та інші морепродукти, особливо якщо в маринаді є лимон або томати, ризикують насититися алюмінієм. Фольга добре зберігає вологу, але нерівномірно пропускає тепло, тому морепродукти можуть недопектися або перегрітися, а смак страви може змінитися.
Висновок простий: фольга — це не універсальний помічник на кухні. Обирайте скло, кераміку або пергамент, щоб зберегти смак, текстуру і безпеку ваших улюблених страв.