Фольга не рятує: чому батареї гріють повільно і як це виправити

Батарея / © Фото з відкритих джерел

У холодний сезон багато хто намагається прискорити нагрівання будинку, зокрема встановлюючи фольгу за радіаторами. Проте фахівці радять інший метод, який працює значно ефективніше.

Про це повідомило видання Express.

Сантехніки все частіше рекомендують «балансувати» радіатори — це допомагає вирівняти їхню температуру в усіх кімнатах і забезпечити повноцінну роботу системи опалення.

Компанія Plumbing Force пояснює, що нерівномірне тепло найчастіше пов’язане саме з дисбалансом радіаторів. Процедура не потребує дорогих інструментів і доступна навіть для новачків: достатньо часу, уважності та базового набору — ключа для розповітрювання, викрутки, регульованого ключа й цифрового термометра.

Фахівці радять виконувати балансування раз на рік або частіше, якщо в окремих кімнатах відчутно холодніше.

Як відбалансувати радіатори

Спочатку вимкніть опалення та спустіть повітря з усіх радіаторів. Далі перевірте їхні вентилі й умовно зафіксуйте розташування кожного приладу — це допоможе не заплутатися. Увімкніть опалення й зверніть увагу, як прогріваються радіатори. Потім знову вимкніть систему та дайте їй повністю охолонути.

Після цього повторно запустіть опалення й починайте регулювання з першого радіатора: налаштовуйте клапани поступово, контролюючи температуру самого радіатора та труб. Так крок за кроком перейдіть до всіх інших приладів, доки система не почне прогріватися рівномірно.

Якщо після всіх дій радіатори все одно працюють нестабільно, Plumbing Force закликає не продовжувати експерименти. Ознаки корозії, нерівномірне нагрівання або витоки — привід звернутися до професійного сантехніка. У складних випадках не варто займатися ремонтом самостійно, а довірити перевірку спеціалістам.

