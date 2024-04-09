Фортуна, гроші та успіх завжди на їхньому боці: названо імена найщасливіших жінок

Розповідаємо, які імена наділяють своїх власниць силою, успіхом, багатством та щасливою долею.

Маргарита

Це ім’я має давньогрецьке походження і означає "перлинна". Маргарита напрочуд прямолінійна, енергійна, кмітлива та рішуча жінка. Ім’я наділяє її неймовірною силою, вона здатна знайти вихід із будь-якої ситуації, навіть вкрай безнадійної. Саме завдяки таким сильним рисам характеру жінки з цим іменем досягають небувалих висот у кар’єрі, часто мають високий соціальний статус. Разом з тим, Маргарита може бути чутливою, ніжною та турботливою дружиною і мамою, тому має щасливу родину.

Олександра

Ім’я має давньогрецьке походження, означає "мужня захисниця", це жіночий варіант імені Олександр. Саме тому жінка з цим іменем наділена могутністю, гострим інтелектом, рішучістю та силою слова. Олександра – велична, активна і харизматична особистість, що дає їй право вести людей за собою. Це прекрасні керівниці, підприємниці, політики та кризові менеджери. Олександра уміло керує людьми та ресурсами, тому зазвичай має великий вплив та високий соціальний статус. В особистому житті з цими жінками буває не так просто, вона може бути як джерелом радості, так і неабияких прикростей. Тому поряд нею зможе бути лише чоловік рівний їй за силою та духом.

Віра

Вірна. У грецькій мові це слово характеризувало одну зі сторін головного бога грецького пантеону – Зевса. Ключові риси характеру цієї жінки – це логіка та здоровий глузд. Віра вкрай розсудлива жінка, яка завжди знає, чого хоче. Тому її зусилля направленні чітко в ціль, у неї практично ніколи не буває промахів. За таку наполегливість доля наділяє жінку ключами до успіху та щастя. Віра інколи буває досить незворушною, тому здатна на жорсткі рішення та вчинки, і немає значення, чи це стосується роботи чи сімейних справ. Але чинить вона так із доброти, оскільки бачить, де потрібна її допомога, тому без вагань втручається в ситуацію і виправляє все на краще. Жінка з цим іменем дуже справедлива, не терпить брехні, безпомилково впізнає підлабузництво і відразу відкидає його геть. Тому її оточують лише чесні та порядні люди, яким вона довіряє, як собі.

Оксана

Жінці з цим ім’ям притаманна рішучість, впевненість у собі та неабиякий оптимізм. Оксана має активну життєву позицію, вольовий характер та цілеспрямованість. Якщо вона щось вирішила, то неодмінно втілить задумане в життя, чого б це їй не коштувало. За такі риси характеру доля дуже прихильна до жінок із цим іменем. Перед Оксаною відчиняються усі двері, до неї легко йдуть гроші, її просто обожнюють чоловіки. Але вона вибирає для себе гідного, рішучого та уважного партнера, щоб він міг стати надійною опорою для жінки.

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