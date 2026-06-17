Фото 1938 року підірвало Мережу: яку дивну деталь помітили на кадрах

Телефон / © Pexels

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В інтернеті обговорюють теорії про подорожі в часі, бо на старих фото та відео люди помічають сучасні гаджети. Наприклад, на знімку Брукліна 1936 року чоловік тримає біля вуха щось схоже на мобільний телефон.

Про це повідомляє Daily star.

Деякі конспірологи стверджують, що цей пристрій, масове використання якого розпочалося лише наприкінці XX століття, є доказом перебування мандрівника у часі. Інші припускають, що чоловік міг тримати інший предмет або просто чухати голову.

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На знімку 1930-х років видно чоловіка, який тримає пристрій біля вуха.

Подібна дискусія виникла й навколо відеозапису 1938 року. На кадрах видно жінку, яка йде в натовпі, тримаючи біля вуха пристрій і розмовляючи, а згодом опускає його. Користувач YouTube під ніком Planetcheck заявив, що на відео зображена його прабабуся Гертруда Джонс, яка брала участь у випробуваннях експериментальних бездротових телефонів компанії Dupont.

«Жінка, яку ви бачите, — моя прабабуся Гертруда Джонс. Їй було 17 років. Я запитав її про це відео, і вона досить чітко його пам’ятає. Вона каже, що у Dupont був відділ телефонного зв’язку на заводі», — зазначив користувач.

Жінка тримає телефон у 1938 році / © скрін з відео

За словами автора твердження, компанія проводила секретні тести технологій серед працівників.

«Вони експериментували з бездротовими телефонами. Гертруді та п’ятьом іншим жінкам дали ці бездротові телефони для тестування протягом тижня. Ґертруда розмовляє з одним із науковців, який тримає ще один бездротовий телефон і стоїть праворуч від неї, коли вона проходить повз», — додав користувач Planetcheck.

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Крім того, конспірологи вказують на картину голландського художника Пітера де Хоха, написану у 1670 році. На думку прихильників теорії, в руках одного з персонажів на полотні зображено предмет, що нагадує сучасний iPhone.

Нагадаємо, у столиці Естонії з-під землі дістали 660-річний корабель, який може змінити уявлення про середньовічне суднобудування. Усередині також знайшли унікальний сухий компас.

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