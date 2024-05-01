Французький спосіб очищення бачка унітазу: ефективно видалить накип та позбавить неприємного запаху

Накип, іржа та наліт всередині бачка унітазу можуть завдати чимало незручностей. Однак їх можна позбутися за допомогою засобу, що є під рукою в будь-якій кухні. Саме так справляються з проблемою французи.

Про те, що французькі господині заливають в бачок унітазу, щоб там не утворювалися накип та іржа, розповіли у виданні Sante+. Цей журнал вже понад десять років спеціалізується на різноманітних порадах для дому. Тут вказують, щоб позбутися накипу та надати блиску можна не використовувати шкідливі для довкілля хімічні засоби, адже є кілька ефективних побутових.

Що залити в бачок для унітазу

Щоб позбутися накипу і неприємного запаху вам знадобляться:

пара чистих гумових рукавичок;

щітка для чищення з довгою ручкою;

пляшка з розпилювачем;

губка;

білий оцет.

Перед початком очищення воду з бачка унітазу потрібно спустити. А після цього вимкнути кран, щоб рідина більше не набиралася.

Візьміть пляшку з розпилювачем і налийте половину білого оцту. Нанесіть засіб на стінки унітазу зовні та всередині. Для кращого результату оцет потрібно залишити на 1-2 години. Після цього бачок очищається за допомогою щітки та губки. Це допоможе повністю видалити бруд, що накопичився. Долийте воду в бачок, увімкнувши кран. За необхідності злийте воду.

Таку процедуру слід повторювати раз на місяць для профілактики утворення накипу та нальоту на стінках всередині бачка унітазу.

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