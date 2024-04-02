Фрази маніпуляції, за допомогою яких завойовують вашу довіру

Напевно, кожна людина потрапляла в ситуацію, коли співрозмовник переконував без будь-яких аргументів та викликав довіру, повертаючи розмову в потрібне йому річище. І все це не зрозуміло чому та як.

Вся річ у тому, що вас співрозмовник свідомо чи не свідомо маніпулював вами, використовуючи певні фрази, певну стратегію, щоб спрямувати розмову на свою користь..

Якими стратегіями, якими фразами користуються маніпулятори, щоб викликати довіру та контролювати вас, розповів психолог Лачлан Браун.

Лестощі та компліменти

Ви коли-небудь отримували несподіваний комплімент і інколи навіть не доречний? Вас похвалила за щось людина, яка раніше цього ніколи не робила?

Маніпулятори часто використовують лестощі та компліменти, щоб викликати прихильність. Завдяки цьому ви починаєте відчувати себе особливими та цінованими. А хто ж не любить чути хороші слова про себе, чи не так?

Саме так маніпулятор застають вас зненацька, налагоджують з вами контакт, завдяки чому ви з більшою ймовірністю будете довіряти йому. Це тонкий, але ефективний спосіб вплинути на ваші рішення.

Отже, наступного разу, коли хтось вас несподівано похвалить, на хвилинку поставте під сумнів його наміри.

Роль жертви

За словами психолога його колишній колега постійно зображав себе жертвою, незалежно від ситуації, повторюючи такі фрази, як «Завжди несправедливо поводяться зі мною» або «Чому це трапляється лише зі мною?». Його основною стратегією було завоювати симпатію та маніпулювати ситуаціями на свою користь.

Викликаючи у вас співчуття, маніпулятори можуть впливати на ваші дії та рішення, часто змушуючи вас відчувати себе зобов’язаними допомогти або стати на їхній бік.

Тому, наступного разу, коли хтось постійно зображатиме себе аутсайдером або жертвою, психолог радить зробити крок назад і оцінити, чи це справжній крик про допомогу, чи просто ще одна маніпулятивна тактика.

Дуже важливо розрізняти емпатію та маніпуляцію – для самозбереження перш за все.

Створення відчуття терміновості

Вам коли-небудь казали: «Якщо ти не почнеш діяти зараз, ти втратиш щось!» або «Така можливість є лише зараз »?

Маніпулятори намагаються, щоб у вас виникло відчуття терміновості, необхідності прийняти швидке рішення. Це відчуття, страх пропустити або втратити щось цінне може затьмарити вашу розсудливість. Таким чином буде легше схилити вас на свою користь.

Це класична тактика маніпуляції, тому не поспішайте з прийняттям рішення та обдумайте перед тим як його приймати.

Коли вас змушують прийняти поспішне рішення, глибоко вдихніть і візьміть більше часу.

Використання взаємності

Напевно кожний з нас чув подібні фрази: «Оскільки я допомагав тобі, ти міг би зробити це для мене?». Ось так і діє принцип взаємності, потужний інструмент в арсеналі маніпулятора.

Люди прагнуть справедливості, тому налаштовані повертати послуги. А маніпулятивні люди користуються цією схильністю, змушують вас відчувати себе боржником і віддавати борги.

Коли вони щось зробили для вас, вони очікують у відповідь набагато більшого. Коли хтось намагається змусити вас відчути, що ви винні йому, не бійтеся засумніватися в цьому.

Обмін «секретами»

«Я не повинен вам це говорити, але…» або «Це тільки між нами…». Ці фрази можуть означати початок близьких, довірливих стосунків. А можуть бути способом маніпулятора змусити вас відчути себе особливим і причетним.

Обмін «секретами» або конфіденційною інформацією часто використовується, щоб викликати почуття близькості, навіть якщо його немає. Завдяки тому, що ви відчуваєте себе причетним до особливої інформації, маніпулятори завойовують вашу довіру.

Тому, коли хтось ділиться з вами «секретом», будьте обережними, радить експерт. Йдеться не про те, щоб не довіряти людям, а про те, щоб поводитися мудро.

Газлайтинг

"Ти впевнений? Мені здається, ти неправильно пам’ятаєш» або «Ти надто чутливий» - фрази, які є класичними прикладами газлайтингу. Ця маніпулятивна тактика покликана змусити вас поставити під сумнів власне сприйняття та здоровий глузд.

Газлайтери перекручують правду, заперечують факти та маніпулюють вашими думками настільки, що ви починаєте сумніватися у власній пам’яті та судженні. Це відкриває їм шлях до контролю та маніпулювання вами.

Газлайтинг може завдати неймовірної шкоди вашій самооцінці та впевненості, що робить його однією з найнебезпечніших тактик маніпулювання.

Коли ви виявите, що сумніваєтеся у власній пам’яті чи судженні, заснованому на наполяганні когось іншого, зробіть крок назад. Довіряйте власному досвіду та уявленням – вони дійсні та важливі.

Почуття провини

«Ти збираєшся залишити мене самого?» або «Після всього, що я для вас зробив, ось як ви мені відплачуєте?» . Це фрази, які маніпулюють вашими емоціями, змушуючи вас відчувати провину за те, що ви не виконуєте бажання іншої людини.

Почуття провини — поширена тактика, яку використовують маніпулятивні люди, щоб отримати те, чого хочуть. Змушуючи вас відчувати провину, вони можуть впливати на ваші дії та рішення, часто змушуючи вас йти проти того, чого ви насправді хочете.

Ця форма емоційного маніпулювання може призвести до того, що ви потрапили в пастку і зобов’язані виконувати їхні вимоги, навіть ціною власного щастя.

Коли хтось намагається викликати у вас почуття провини та змусити вас щось зробити, чого ви не хочете, зупиніться. Йдеться не про бездушність, а про повагу до власних потреб. Це нормально сказати «ні», коли щось не відповідає вашим бажанням або потребам.

Роль Невинного

«Я не хотів зробити тобі боляче» або «Я не думав, що це тебе засмутить». Ці фрази часто використовують маніпулятори під виглядом невинності. Вони діють так, ніби й не підозрюють, що їхні дії чи слова завдали вам шкоди, таким чином знімаючи з себе будь-яку відповідальність.

У психології ця стратегія відома як «Darvo» — абревіатура від «Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender». Це захисний механізм, який використовують маніпулятори, щоб відвернути провину та зберегти контроль.

Ця тактика може викликати плутанину та змусити вас сумніватися, чи справді їхні наміри були невинними, чи маніпулятивними. Ця невизначеність часто дає їм перевагу, роблячи людей більш сприйнятливими до маніпуляцій.

Коли хтось прикидається невинним, завдавши шкоди, не забувайте довіряти своїм інстинктам, щоб зрозуміти, а як насправді.

Мовчазне ігнорування

«Я не хочу про це говорити» або просто ігнорування ваших повідомлень і дзвінків — це спосіб маніпулятора отримати контроль, змушуючи вас почуватися некомфортно або тривожно. Відсутність спілкування змушує вас насторожитись, переживати, часто змушуючи вас поступатися лише для відновлення нормального спілкування.

Ця форма маніпуляції може бути дуже небезпечною, шкідливою, оскільки посилює динаміку влади у стосунках.

Не дозволяйте мовчанню змушувати вас підкорятися, розв'язуйте проблему прямо та наполегливо.

Перекручування слів

«Це не те що ви сказали раніше» або «Ви суперечите самі собі». Маніпулятори часто спотворюють ваші слова, змушуючи сумніватися у власних твердженнях. Ця тактика збиває вас з пантелику, полегшуючи їм контроль над розповіддю та маніпулювання ситуацією.

Дуже важливо знати про цю стратегію. Твердо стояти на своїх переконаннях і бути впевненним у власних словах є найкращим захистом від цієї тактики маніпуляції. Не дозволяйте нікому перекручувати ваші слова або змушувати вас сумніватися у своїх твердженнях.иЧитайте також: