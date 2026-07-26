Холодильник може псувати їжу: як насправді треба зберігати фрукти та овочі

Як зберігати овочі та фрукти свіжими / © Unsplash

Реклама

Передчасна поява плісняви на ягодах, в’ялі овочі чи зіпсовані фрукти — одна з найнеприємніших проблем влітку. Відкриваєте холодильник, аби з’їсти свіжий персик, а він уже розтікся і наплодив мошок у холодильнику. Як зберігати овочі та фрукти, аби вони лишалися свіжими по 1,5 місяця?

Про це пише Daily Mail.

Як зберігати овочі та фрукти свіжими по півтора місяця

Правильне зберігання продуктів може суттєво продовжити їхній термін придатності — у деяких випадках аж до шести тижнів. Про це розповіла докторка Примроуз Фрістоун, мікробіологиня з Лестерського університету.

Реклама

За словами науковиці, маркування з кінцевою датою споживання не завжди гарантує точність, адже вирішальну роль відіграють саме умови. Дослідниця наголошує, що свіжі овочі та фрукти є живими організмами:

«Фрукти та овочі — це живі організми, тому такі речі, як вологість, температура, атмосферний газ, світло, тривалість зберігання та будь-яке потенційне мікробне забруднення, можуть впливати на те, як довго можна зберігати продукти».

Правила зберігання фруктів та ягід

Яблука: докторка Фрістоун радить тримати їх у холодильнику, а не у вазі на столі. У вазі вони можуть лежати тиждень, а в холодильнику — 3–4 тижні.

«В ідеалі їх слід зберігати в шухляді для овочів холодильника та мити перед вживанням», — додає фахівчиня.

Ягоди : у холодильнику зберігаються від 3 до 7 днів. Проте за наявності найменших слідів плісняви краще їх не їсти.

Цитрусові та виноград : також краще зберігати в холоді. За кімнатної температури цитрусові «живуть» близько тижня, а в холодильнику — до місяця. Виноград за кімнатної температури лежить кілька днів, тоді як у холодильнику — до двох тижнів.

Томати : спершу їм треба дати дозріти за кімнатної температури, після чого їх можна зберігати до двох тижнів у холодильнику.

Банани: за кімнатної температури лежать від 2 до 7 днів до дозрівання, після чого їх можна перемістити до холодильника для продовження терміну придатності. Основне правило — тримати їх окремо від інших продуктів.

Найнебезпечнішим є сусідство бананів та яблук — банани є виробниками великої кількості етилену, тоді як яблука ще сильніше його вивільняють. Тож усі овочі та фрукти, що лежать поблизу бананів та яблук, перестигнуть та можуть швидко зіпсуватися.

Реклама

Овочі: що класти в холодильник

У холодильнику варто тримати моркву та пастернак, адже це продовжує їхній термін придатності до місяця. Однак зберігати їх потрібно у перфорованих пакетах, аби була циркуляція повітря.

Огірки та цілий салат зберігаються в холодильнику від 3 до 7 днів. Гриби за кімнатної температури псуються вже за добу, а в холодильнику лежать від 3 до 7 днів.

Цибулю та картоплю слід тримати в сухому й прохолодному місці, але обов’язково окремо одна від одної.

«Не слід зберігати цибулю разом з картоплею чи іншими овочами, які виділяють вологу, оскільки це призведе до росту грибка».

Реклама

Картопля, за умови зберігання в темному, сухому та прохолодному місці, також може залишатися свіжою понад шість тижнів.

Як зберігати зелень свіжою понад тиждень

Нагадаємо, через ніжну структуру та високу вологість петрушка, кріп чи кінза швидко в’януть у холодильнику. Щоб продовжити їхню свіжість на понад тиждень, кухарі радять спочатку ретельно підготувати зелень: промити її у великій місткості холодною водою та обов’язково повністю висушити за допомогою центрифуги або рушника, адже залишки крапель спричиняють гниття.

Для тривалого зберігання суху зелень загортають у злегка зволожений паперовий рушник, кладуть у пластиковий контейнер і щільно затягують харчовою плівкою. У плівці роблять кілька отворів для циркуляції повітря, а для найкращого результату контейнер щодня відкривають, щоб прибрати поодинокі зіпсовані листочки.

Успіх зберігання також залежить від початкового вибору продукту. Якісна зелень повинна мати насичений зелений колір без плям, еластичні стебла, пружний вигляд і яскравий природний аромат без кислого чи затхлого запаху.

Реклама

Новини партнерів