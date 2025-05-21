Фунгіциди та інсектициди: чим відрізняються, коли застосовуються, чи можна їх змішувати

Фунгіциди та інсектициди

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З початком садово-городнього сезону багато дачників і фермерів стикаються з проблемами, які можуть звести нанівець усю працю: рослини вражають хвороби або шкідники. Для захисту врожаю в таких випадках застосовують спеціальні препарати — фунгіциди та інсектициди. Попри те, що обидва засоби виконують захисну функцію, вони мають суттєві відмінності у сфері застосування, принципі дії та навіть термінах оброблення. У цій статті детально пояснюємо, що це за речовини, як і коли їх застосовують, чи можна змішувати фунгіциди з інсектицидами та чому важливо дотримуватись правил внесення.

Що таке фунгіциди

Фунгіциди — це хімічні або біологічні засоби, які призначені для боротьби з грибковими захворюваннями рослин. До таких захворювань належать борошниста роса, іржа, фітофтороз, альтернаріоз, сіра гниль та інші хвороби, що можуть стрімко поширюватись на ділянці за сприятливих погодних умов — зокрема, під час високої вологості або частих дощів. Фунгіциди поділяють на профілактичні та лікувальні. Перші застосовують заздалегідь, щоб запобігти зараженню, другі — у разі появи ознак хвороби. Для кожної культури існує оптимальний набір препаратів фунгіцидів.

Популярні фунгіциди в Україні

Ридоміл Голд МЦ 68 WG (Syngenta) — системно-контактний фунгіцид для захисту картоплі, томатів, огірків, винограду від фітофторозу, пероноспорозу, мільдью.

Топсин-М (Arysta LifeScience/UPL) — системний фунгіцид для саду, винограду, зернових. Ефективний проти моніліозу, парші, борошнистої роси.

Хорус (Syngenta) — ранньовесняний препарат для оброблення плодових дерев, працює за низьких температур (від +5°C).

Квадріс (Syngenta) — препарат з широким спектром дії, діє на багато збудників грибкових хвороб овочів, ягід, плодових.

Шавіт Ф 72 ВДГ (BASF) — комбінований фунгіцид для винограду та саду, особливо ефективний проти оїдіуму, мільдью, парші.

Самшит (Ukravit) — вітчизняний аналог системного фунгіциду для захисту плодових, винограду, овочів.

Що таке інсектициди

Інсектициди — це препарати, які використовують для знищення комах-шкідників: попелиці, трипсів, колорадських жуків, капустяної білянки, цибулевої мухи, плодожерок, білокрилки, довгоносика та багатьох інших. Вони можуть мати різний механізм дії: контактний (діє за безпосереднього контакту зі шкідником), кишковий (шкідник гине після поїдання обробленої рослини) або системний (препарат проникає у тканини рослини й знищує шкідника під час живлення).

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Популярні інсектициди в Україні

Актара (Syngenta) — системний інсектицид широкого спектра. Діє швидко, використовується для овочів, саду, ягідників.

Децис Профі (Bayer) — контактний піретроїд, ефективний проти колорадського жука, плодожерок, листогризучої гусені.

Енжіо (Syngenta) — комбінований препарат проти широкого спектра шкідників на овочах, плодових, ягідниках.

Конфідор Максі (Bayer) — системний інсектицид, особливо ефективний проти попелиці, білокрилки, трипсів.

Престиж (Bayer) — для оброблення бульб картоплі перед садінням, забезпечує тривалий захист від ґрунтових шкідників і колорадського жука.

Антиколорад Макс (Ukravit) — український інсектицид на основі імідаклоприду, контактно-кишкової дії.

У чому різниця між фунгіцидами та інсектицидами

Основна відмінність полягає у цільовому призначенні:

Фунгіциди спрямовані на боротьбу з хворобами, викликаними грибками.

Інсектициди знищують шкідливих комах.

Також вони можуть відрізнятися за формою випуску (концентрати, порошки, емульсії), способом застосування (обприскування, поливання, замочування насіння) та періодом дії.

Коли і як правильно застосовувати фунгіциди

Фунгіциди застосовують у кількох випадках.

Профілактично — перед садінням або на ранніх етапах росту рослин. Це допомагає уникнути зараження в період активної вегетації.

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За перших ознак хвороби — щоб зупинити розвиток грибка.

Після дощів або у вологу погоду — якщо культура схильна до грибкових хвороб.

Частота оброблення залежить від виду препарату, погодних умов і типу культури. Наприклад, для картоплі часто проводять перше обприскування фунгіцидом через 10–14 днів після сходів, а потім повторюють через кожні 10 днів.

Коли і як правильно застосовувати інсектициди

Інсектициди зазвичай застосовують за умови виявлення перших шкідників — особливо небезпечно пропустити момент появи личинок.

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У період активного росту молодих рослин, коли вони особливо вразливі.

Після заходу сонця або вранці, коли комахи менш активні, а температура нижча, що зменшує випаровування препарату.

Деякі системні інсектициди діють до двох тижнів, але за великої кількості шкідників оброблення слід повторювати.

Чи можна змішувати фунгіциди з інсектицидами

У багатьох випадках допускається одночасне застосування фунгіцидів та інсектицидів — це називається баковою сумішшю. Таке змішування дозволяє зекономити час і зменшити кількість оброблення.

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Наприклад:

Ридоміл Голд + Актара — дозволяється одночасне оброблення томатів і огірків.

Хорус + Енжіо — для плодових дерев навесні.

Топсин-М + Децис Профі — можна застосовувати у садах для боротьби з хворобами та шкідниками.

Обов’язково проводьте тест на сумісність — змішайте малі дози препаратів у воді, почекайте кілька годин. Якщо не утворюється осад або піна — можна застосовувати.

На пакованні зазвичай вказується, з якими речовинами можна змішувати препарат. Якщо немає інформації — краще не ризикувати.

Не змішуйте препарати з кислою чи лужною реакцією, які можуть нейтралізувати дію одне одного.

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Змішуйте безпосередньо перед обробленням, зберігати бакові суміші не рекомендується.

Важливо — навіть сумісні препарати можуть мати різні строки очікування до збирання врожаю. Якщо один із них потребує 20 днів до збирання, а інший лише 10 — орієнтуватися потрібно на більший термін.

Коли що вносити: графік застосування

Для оптимального захисту культур варто дотримуватися певного графіку:

Перед висіванням/садінням замочувати насіння у фунгіциді.

На початку вегетації робити профілактичне оброблення фунгіцидом та інсектицидом.

Під час бутонізації та цвітіння потрібне переважно інсектицидне оброблення, якщо є загроза нападу шкідників (наприклад, трипсів або плодожерок). Фунгіциди застосовують лише у разі появи симптомів.

Після дощу чи за високої вологості знадобиться профілактика грибкових захворювань фунгіцидом.

Перед збиранням урожаю оброблення припиняють згідно з вказаними строками безпечного періоду.

Фунгіциди та інсектициди відіграють критично важливу роль у сучасному землеробстві, захищаючи рослини від хвороб і шкідників. Головне — правильно визначити проблему, дотримуватись інструкцій до препаратів, а також не забувати про обережність під час змішування. У більшості випадків одночасне застосування двох засобів дозволяє досягти максимального ефекту з меншими витратами часу. Але така стратегія потребує ретельного дотримання норм внесення та строків оброблення, щоб не нашкодити ані врожаю, ані собі.

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