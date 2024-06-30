Фурацилін для помідорів: що допоможе захистити томати від грибкових захворювань

Вирощування помідорів потребує уваги та пильності. Томати, висаджені в теплицю, ті, що ростуть у відкритому ґрунті, не захищені від різноманітних інфекцій, в першу чергу мова йде про грибкові. Лікувати їх складно, краще звичайно проводити завчасну профілактику і уважно стежити за розвитком рослини. А починати посилене лікування необхідно при перших ознаках хвороби, а якщо воно не допомагає, рослину видалити.

Грибкові захворювання помідорів

Серед грибкових захворювань найпоширенішою хворобою є фітофтороз. Дуже часто на грядці можна зустріти плід, уражений знизу — бура пляма поступово розповзається, і овоч гине, а за ним і вся рослина. Спонукає розвиток хвороби — надлишок вологи.

Найживучіша грибкова інфекція — це макроспоріоз. Інша назва цієї хвороби — суха плямистість. Головна ознака цього захворювання — бурі плями на листі, які збільшуються та з часом листя відмирає. На плодах можуть з'являтися маленькі бурі, злегка вдавлені плями. Найшвидше хвороба розвивається в жарку погоду.

Септоріоз або біла плямистість вражає відразу всю рослину. Хвороба може проявитися ще на стадії розсади. Прискорює процес інфікування підвищена вологість. Навіть на першій стадії хвороби рослина гинуть плоди.

Біла і бура гниль найчастіше через непомірну підгодівлю рослини гноєм. Спровокувати її може висока вологість ґрунту і холодна погода. На плодах з'являються плями і їх вже ніяк не можна врятувати.

Вершинна гниль виявляється в основному на плодах. Причому поширюється вона дуже швидко. При виявленні перших ознак необхідно перевірити всі плоди та безжально видалити заражені.

Чорна ніжка — найнебезпечніше захворювання томата. Основна ознака - чорна гниль на ніжці біля самої землі. Врятувати таку рослину неможливо, через тиждень після інфікування вона неминуче загине.

Фурацилін для томатів: як використовувати

Для профілактики появи багатьох грибкових інфекцій на помідорах, можна використати фурацилін.

Для цього одну фурацилінову таблетку потрібно розкришити до стану порошку та розчинити в одному літрі води. Фурацилін повинен повністю розчинитись. Налити розчин у розпилювач і можна обробляти томати.

Обробляти помідори потрібно раз на місяць, ввечері або ж рано вранці, коли сонце ще не пече.

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