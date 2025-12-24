Футболіст помер під час матчу через "оберіг": що сталося на полі

Футбол / © Pexels

У Бурунді матч другого дивізіону національної ліги завершився трагедією. Відомо, що 12-річний півзахисник клубу «Ле Геп’є дю Лак» Ігіранеза Айме Герік знепритомнів прямо на полі та помер дорогою до лікарні. За попередньою інформацією, причиною смерті стала спеціальна монета, яку гравець тримав у роті.

Про це повідомляє Sport News Africa.

Інцидент стався в суботу, 20 грудня, під час поєдинку проти команди «LLB Amasipiri Never Give Up» на стадіоні Національного технічного центру в Нгаразі. За свідченнями очевидців та повідомленнями Африканського громадського радіо, футболіст тримав у роті монету, яку використовував як «грі-грі» — традиційний африканський талісман або оберіг. Під час гри хлопець випадково проковтнув предмет, що призвело до асфіксії та раптової втрати свідомості.

Медичні бригади намагалися надати допомогу на місці. Проте врятувати спортсмена не вдалося — серце Ігіранези зупинилося під час транспортування до шпиталю. Цей випадок привернув увагу до поширеної в Бурунді практики використання послуг знахарів для визначення результатів матчів.

Гравці часто звертаються до місцевих вірувань, сподіваючись на магічну допомогу під час гри. Використання сторонніх предметів (монет, каменів чи амулетів) у роті під час інтенсивних фізичних навантажень становить пряму загрозу життю.

Федерація футболу Бурундії офіційно висловила співчуття родині загиблого та клубу «Ле Геп’є дю Лак». Водночас у першій офіційній заяві спортивні чиновники уникнули згадок про причини смерті, що викликало хвилю критики та вимоги громадськості провести ретельне розслідування.

