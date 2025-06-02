Фузаріоз (гниль денця): що це за хвороба та чим її лікувати

Фузаріоз часнику

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Що таке фузаріоз та як він вражає часник

Фузаріоз — небезпечне грибкове захворювання часнику, спричинене ґрунтовими грибами роду Fusarium, що блокують судинну систему рослини. Це одна з найсерйозніших проблем для часникарів. Підступні ґрунтові гриби роду Fusarium непомітно проникають у рослину через кореневу систему або дрібні пошкодження на донці цибулини. Потрапивши всередину, грибниця починає активно розростатися, закупорюючи життєво важливі судини, які відповідають за транспортування води та поживних речовин від коренів до надземної частини. Це призводить до порушення нормального функціонування рослини та розвитку характерних симптомів.

Як розпізнати перші ознаки хвороби

Раннє виявлення фузаріозу дозволяє вжити своєчасних заходів для мінімізації втрат врожаю. Уважний огляд посадок часнику є запорукою своєчасного виявлення хвороби. На початкових стадіях фузаріоз може проявлятися у вигляді ледь помітних змін.

Однією з перших ознак є втрата тургору нижніми листками — вони стають млявими та обвисають, особливо в спекотну сонячну погоду. Згодом листки починають жовтіти, починаючи з країв та верхівок, і цей процес поступово поширюється на всю рослину. Важливо відрізняти це від природного пожовтіння, яке відбувається в кінці вегетації. Ще однією тривожною ознакою є загальне відставання у рості уражених рослин порівняно зі здоровими.

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Фузаріоз часнику: перші симптоми

Якщо не вжити заходів на ранніх стадіях, хвороба прогресує, вражаючи кореневу систему. Уражені корені стають водянистими, слизькими та набувають нездорового бурого або рожевого відтінку. Також страждає донце цибулини — на ньому з’являються плями гнилі, які іноді можуть бути вкриті рожевим або білим нальотом грибниці. Характерною ознакою є поява на коренях слизового нальоту рудого кольору. При розрізі стебла або цибулини можна помітити побуріння судинних пучків, що є прямим свідченням порушення їхньої провідної функції.

Фузаріоз часнику: перші симптоми

Недооцінювати небезпеку фузаріозу не варто. Це захворювання може призвести до значного зменшення врожайності часнику, оскільки уражені рослини формують дрібніші цибулини або взагалі не здатні їх утворити. Якість продукції також суттєво знижується — цибулини, уражені гниллю, стають непридатними для тривалого зберігання та споживання. У важких випадках фузаріоз може спричинити масову загибель всієї посадки. Крім того, спори грибів Fusarium можуть зберігатися в ґрунті протягом тривалого часу, створюючи постійну загрозу для майбутніх врожаїв.

Як лікувати фузаріоз на ранніх стадіях

Лікування фузаріозу є складним процесом, особливо на пізніх стадіях. Однак, якщо хворобу виявлено на ранніх етапах, можна спробувати зупинити її подальший розвиток. Ефективним методом, на думку експертів, є полив ґрунту під ураженими рослинами розчинами системних фунгіцидів, таких як Магнікур Енерджі (Превікур Енерджі), Фундазол або Топсин-М. Важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника щодо дозування та способу застосування препаратів. Для забезпечення кращого проникнення розчину безпосередньо до кореневої системи рекомендується зробити неглибокі отвори (7-8 см) навколо стебла рослини та пролити розчином фунгіциду в ці отвори.

Підтримка біопрепаратами після хімічної обробки

Застосування біологічних препаратів допомагає пригнічити подальший розвиток грибкової інфекції. Після використання хімічних фунгіцидів або на початкових стадіях захворювання рекомендується застосування біологічних препаратів, таких як Фітоспорин, Триходермін, Гаупсин або Планриз. Хоча вони не мають миттєвої лікувальної дії, ці препарати сприяють пригніченню розвитку патогенних грибків у ґрунті та на поверхні рослин. Обробку біопрепаратами слід проводити регулярно, з інтервалом у 7-10 днів, шляхом поливу або обприскування ґрунту.

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Невідкладні заходи при виявленні хвороби

При виявленні рослин з явними ознаками фузаріозу їх необхідно негайно видалити з грядки та знищити (спалити). Категорично не рекомендується компостувати уражені рослини, оскільки це може призвести до збереження та розповсюдження спор грибів на ділянці.

Профілактика — найкращий захист від фузаріозу

Запобігання фузаріозу є значно ефективнішим, ніж боротьба з уже розвиненою хворобою. Комплекс профілактичних заходів включає ретельний вибір здорового посадкового матеріалу, дотримання правил сівозміни, забезпечення якісної підготовки ґрунту з хорошим дренажем, уникнення надмірного зволоження, особливо на важких ґрунтах, проведення протруювання посадкового матеріалу перед посадкою, дотримання оптимальної агротехніки, збалансоване підживлення рослин та своєчасне видалення й утилізацію рослинних решток після збору врожаю. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваші часникові посадки здоровими та забезпечити високий врожай.