Газета і плівка на качан — будете здивовані з того, що вийде: такого з капустою ви ще не робили

Зберігання капусти — складний процес, який вимагає уваги до деталей. Хоча б одна невелика помилка і це може закінчитися гниттям всього урожаю.

Раніше ми розповідали про те, коли квасити капусту в жовтні за місячним календарем. Але якщо у вас великий урожай або ви хочете поласувати свіжим салатом взимку, краще додатково зберегти кілька головок цього овоча. Робити це можна як в погребі, так і в квартирі. Розбираємо найефективніші варіанти.

Одним з найбільш цікавих методів можна назвати такий: підсушіть спочатку капусту, потримавши головки кілька днів в теплі. Дуже важливо, щоб усі зрізи були сухими, тоді овоч точно не зігниє. Після цього забирайте капусту до погреба.

Щоб бути впевненими, що капуста "переживе" зиму в свіжому вигляді, створіть таку "шубу". Оберніть кожен качан в газету (бажано створити кілька шарів), а потім обмотайте додатково харчовою плівкою. Експерти впевнені, що в такому захисті капуста зможе пролежати до самого літа.

Як зберігати капусту в підвалі чи погребі: способи

Як зберігати капусту без холодильника / Фото: Pexels

Аналогічно моркві, капуста може без проблем зберігатися в піску. Не забудьте спочатку відрізати кочеригу, а потім вкладайте кожну головку в ящик з піском так, щоб між ними було 3-6 см. Потім засипте шар піску і знову укладайте. Дуже важливо стежити, щоб пісок був сухим.

Досить надійним варіантом вважається глина. Спочатку змішайте глину з водою у пропорції 2:1, потім змастіть цим розчином кожен качан. Після цього ретельно підсушіть і викладіть у темне, прохолодне місце.

Можна викласти капусту просто в ящики шарами. Тільки зверніть увагу, що нижній шар повинен укладатися кочеригою догори, а верхній — донизу.

Якщо ви залишите на качанах довгі кочериги, то можете підвісити капусту за них до стелі чи іншої зручної конструкції. Головне, щоб головки не торкалися одна одної. Цей спосіб дозволяє без проблем оглядати головки на предмет гнилі чи пошкоджень.

Як зберігати капусту в квартирі: холодильник чи балкон

Щоб зберігати капусту на балконі, вам знадобляться пінопластові ящики. В них можна складати головки по принципу зберігання в звичайних коробках. Зверху вкрийте теплими ковдрами.

В холодильнику не вийде зберігати надто багато качанів, але 1-2 точно влізе. Спочатку обгорніть їх папером чи плівкою, а потім помістіть в нижній ящик основного відсіку. Там зберігаються овочі.