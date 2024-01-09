Газова плита буде сяяти, наче щойно з магазину: вам знадобляться лише сіль і 3 хвилини часу

Що може бути дратівливішим за чищення газової плити? Це той побутовий предмет, який доводиться мити постійно кілька разів на день. І чим більше ми готуємо, тим більше треба потім прибирати. Але залишки жиру, нагару та бруду однаково залишаються, а ще проблема подряпин, коли намагаєшся той бруд відшкребти. Втім, досвідчені господині знають, як тримати плитку в чистоті, без нагару, жиру та подряпин. Розповідаємо про дієвий народний спосіб, який допоможе відчистити плитку до блиску за кілька хвилин.

Як відчистити газову плиту від жиру, бруду та нагару за кілька хвилин

Цей спосіб придумали хіміки, коли ще не було професійних засобів для чищення, тому доводилося застосовувати підручні. Такий саморобний мийний розчин навіть найстарішу плиту перетворить на ідеально чисту і сяючу.

Для мийного засобу знадобляться невелика каструлька і пів літра води. Засипаємо у воду три столові ложки солі і доводимо до кипіння. Окремо у мисочці треба приготувати суміш. Для цього необхідна одна столова ложка соди, три столові ложки оцту і одна столова ложка гелю для миття посуду. Все треба поєднати і добре перемішати, коли вода в каструлі закипить, необхідно всипати суміш в окріп і ще раз перемішати.

Потім треба взяти кружечки з конфорок і замочити у цій суміші. Також трохи мийного засобу слід нанести на губку і вимити плиту й ручки. Через кілька хвилин прилад варто добре витерти вологою чистою губкою. Ваша плитка буде ідеально чиста, без жиру, плям та подряпин. А кружечки з конфорок треба дістати з каструлі через 3-5 хвилин і прополоскати, вони сяятимуть, як нові.

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