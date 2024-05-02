Гендерна нерівність: нове дослідження показало, що жінки живуть довше, але є нюанс

Відмінності в стані здоров’я між жінками та чоловіками продовжують зростати з віком.

Тривалість життя жінок є більшою, ніж у чоловіків, але вони також довше страждають від поганого здоров’я. Такі відмінності між представниками різних статей фіксують у всьому світі. Про це йдеться у глобальному аналізі гендерних розривів у здоров’ї, в ході якого дослідники вивчали, як на людей впливають 20 основних захворювань.

Висновки були опубліковані в журналі Lancet Public Health, пише The Guardian.

З’ясувалося, що несмертельні стани, які спричиняють хвороби та інвалідність, як-от проблеми опорно-рухового апарату, психічного здоров’я та головні болі, особливо впливають на жінок.

Водночас чоловіки непропорційно страждають від станів, які спричиняють передчасну смерть, зокрема серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання та печінки, травм на дорогах.

Відмінності в стані здоров’я між жінками та чоловіками продовжують зростати з віком. Це призводить до того, що жінки, які, як правило, живуть довше, ніж чоловіки, довше страждають від захворювань та інвалідності.

“Цей звіт чітко показує, що за останні 30 років глобальний прогрес у сфері охорони здоров’я був нерівномірним. Є нагальна потреба приділяти більше уваги несмертельним наслідкам, які обмежують фізичні та психічні функції жінок, особливо у старшому віці. Подібним чином чоловіки відчувають набагато більший і зростаючий тягар хвороб зі смертельними наслідками”, — каже старша авторка дослідження, докторка Луїза Соріо Флор з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона.

За оцінками аналізу, у чоловіків найпоширенішими причинами захворювань і смерті були:

COVID-19;

травми на дорогах;

захворювання серця, органів дихання та печінки.

Водночас жінкам найбільше шкоди завдавали:

біль у попереку;

депресивні і тривожні розлади;

головний біль;

недуги кісток і м’язів;

хвороба Альцгеймера та інші види деменції;

ВІЛ і СНІД.

Згідно з дослідженням, ці стани сприяють хворобам та інвалідності протягом усього життя, але не призводять до передчасної смерті.

Раніше ми писали, без яких органів людина може повноцінно жити.

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