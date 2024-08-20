Геніальний лайфгак для водіїв: навіщо натирати фари лимонним соком

Лимон — це не лише ароматний фрукт. Його часто використовують як засіб для очищення різноманітних поверхонь в будинку. Але, виявляється, він може бути корисним і для водіїв.

Лимон — це ще й чудовий засіб для очищення фар від нальоту і бруду. Головний його секрет у кислоті, яка здатна розчиняти навіть найбільш стійкі забруднення. Лимонний сік з легкістю впорається з засохлими комахами, дорожнім брудом, пилом та іншим нальотом, який з часом з'являється на поверхні фар.

Як натирати лимоном фари, щоб вони блистіли? Інструкція надзвичайно проста:

лимон потрібно розрізати навпіл;

зрізом лимону протріть всю поверхню фар, видаляючи забруднення на ній;

залиште на фарах лимонний сік на декілька хвилин, щоб він подіяв ще ефективніше;

тепер можна протерти фари сухою серветкою з мікрофібри.

Така процедура допоможе в мить зробити фари чистими, блискучими і прозорими, завдяки чому їхня світлопропускна здатність в рази підвищиться. Після неї ваш автомобіль стане більш привабливим зовні, але це ще не все. Завдяки чистим фарам, ваша безпека в темний час доби збільшиться.

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