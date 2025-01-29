Геніальний трюк, який допоможе деяким продуктам: навіщо ставити ємність з сіллю до холодильника

Неприємний запах у холодильнику часто з'являється через зіпсовані продукти. Почніть з перевірки вмісту: якщо знайдете зіпсовану їжу або овочі, обов'язково викиньте їх. Однак навіть після цього запах може залишитися, тому важливо почистити холодильник.

Вимкніть його від мережі та вийміть всі продукти. Холодильник має бути порожнім. Зніміть полиці та ящики, зокрема й полички на дверцятах. Якщо вони сильно забруднені, майте на увазі, що пластик може поглинати запахи. Чим більше ви відкладаєте миття, тим складніше буде позбутися неприємних ароматів.

Щоб приготувати очищувальний розчин, налийте 500 мл теплої води в розпилювач і додайте половину чайної ложки соди. Добре перемішайте. Цей розчин ефективно очищує бруд і усуває запахи. Розпиліть його на внутрішні поверхні холодильника. Якщо запах дуже сильний або забруднення помітне, залиште розчин на 10 хвилин, щоб він розм'якшив бруд.

Для очищення використовуйте м’яку губку або тканину. Після миття протріть холодильник вологою чистою тканиною, а потім витріть його насухо. Полички та ящики мийте так само. Якщо на них залишилися стійкі плями, посипте їх содою та залиште на 10 хвилин. Для сильніших забруднень можна додати кілька крапель рідкого мийного засобу для посуду. Після очищення добре сполосніть все під проточною водою та витріть насухо.

Фрукти та овочі найкраще зберігати в паперових пакетах. Вони не дозволяють вологі проникати, сприяють циркуляції повітря і допомагають продуктам залишатися свіжими. Ящики потрібно ретельно мити, як і полиці. Для зручності можна мити їх у ванні. Щоб довше зберегти чистоту ящиків, застеліть їх паперовими рушниками.

Неприємний запах може виникнути через забруднений дренажний отвір або гумовий ущільнювач на дверцятах. Не забудьте їх очистити. Якщо ущільнювач не щільно прилягає, тепле повітря може потрапляти всередину холодильника, змінюючи температуру. Щоб вирішити проблему, прогрійте ущільнювач феном і перевірте щільність, провівши аркушем паперу.

Для додаткового усунення запахів насипте сіль у чашку або маленький контейнер і поставте його в холодильник. Сіль поглине надлишкову вологу та неприємні запахи. Крім того, вона допоможе овочам і фруктам зберігати свіжість довше. Щоб рідше мити полиці, застеліть їх харчовою плівкою. Міняйте її, коли вона забрудниться.

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