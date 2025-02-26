Генрі Марш про людський мозок: чому ми так мало знаємо про нашу найскладнішу систему

Британський нейрохірург Генрі Марш, який прокоментував, як не помилитися у виборі лікаря, поділився своїми роздумами про людський мозок і обмеженість сучасних знань про нього.

Про йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Відповідаючи на запитання про найбільше відкриття, яке він зробив, досліджуючи мозок людей різного віку та статі, Марш зізнався, що найразючішим є усвідомлення обмеженості наших знань. Він пояснив, що наука добре розуміє складові частини мозку, але не має чіткого уявлення про те, як ці елементи взаємодіють між собою, створюючи єдину систему.

"Найбільше відкриття – це те, як мало ми розуміємо мозок. Ми розуміємо, з яких "цеглинок" складається мозок, але як побудована ця "будівля", як все зібране разом – ми цього насправді не розуміємо", - зазначив він.

Генрі Марш висловив скептицизм щодо гучних заяв про штучний інтелект і можливість створення машин, розумніших за людей.

"Я скептично ставлюсь до деяких надмірних заяв про штучний інтелект чи штучний загальний інтелект. Ми навіть не почали розуміти основи інтелекту в наших власних мізках. Тож як ми можемо створити машини, які будуть розумнішими за нас, якщо ми не розуміємо, як працює наш власний мозок? Я думаю, це основне, що я дізнався. Ми розуміємо дуже-дуже мало про наш мозок", - додав нейрохірург.

Попри глибокий досвід у нейрохірургії, Марш зізнався, що за роки роботи він більше пізнав не стільки людський мозок, скільки себе самого: "Як хірург, я найбільше дізнався про себе, свої невдачі, свої слабкості, труднощі, з якими я стикався як лікар, як говорити з пацієнтами, як ладнати з колегами, як ставати кращим. Ось цього я дізнався багато. Але щодо людського життя – ні".

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, британський нейрохірург Марш оцінив українську хірургію. Медик наголосив на нестачі єдиної підготовки.

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