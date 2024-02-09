Геть суржик: як правильно сказати українською мовою "благополуччя"

Від перших днів повномасштабної війни все більше українців вирішує перейти на українську мову. Але суржик все ще помилково вживається навіть тими, хто з малечку розмовлює українською.

Часто це слово українці вживають тоді, коли хочуть побажати рідним чи друзям усього найкращого. Однак, мало хто знає, що це — суржик. А в українській мові є щонайменше три синоніми слова "благополуччя", які краще вживати.

Академічний тлумачний словний української мови подає термін "благополуччя" як російську кальку і пояснює, що слово складається із двох частин з російської мови: "благо" і "получать". В українській мові немає аналога "благоотримання". Тож як краще сказати?

Водночас, ви можете використати відразу три варіанти: "добробут", "достаток" і "гаразди". Також можете замінити це російське слово на "щастя".

Так, наприклад, слово "добробут" також складається з двох частин: "добро" і "бути". Тому правильно казати не "сімейне благополуччя" або "соціальне благополуччя", а "сімейний добробут", "соціальний добробут".

У словнику української мови представлено три приклади вживання цих відповідників:

"Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду" (Михайло Коцюбинський). "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок). "Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко, Вітер.., 1958, 63).

Тож тепер ви знаєте, як прибрати зі свого словникового запасу ще одну неприємну кальку з російської мови. Українська — рідна, милозвучна і дзвінка. Говорімо правильно!

Читайте також: