Головки будуть розміром з кулак: просто додайте це у воду, коли підживлюватимете часник

Напевно, всі господарі мріють виростити на своєму городі багато часнику та ще великого розміру. І це цілком можливо, головне, не забувати про його підживлення. Тоді всі овочі матимуть великі розміри. Розповідаємо, чим найкраще підживлювати часник, щоб отримати рекордний урожай.

Чим найкраще підживлювати часник навесні

Азотні добрива. Часник добре реагує на таке підживлення. Для удобрення необхідно взяти 20 грамів засобу й розчинити його в десяти літрах води. Грядку треба поливати з розрахунку три літри на один квадратний метр. Якщо вирішите застосовувати нітроамофоску, потрібно взяти 30 г засобу на 10 л води.

Часник добре реагує на таке підживлення. Для удобрення необхідно взяти 20 грамів засобу й розчинити його в десяти літрах води. Грядку треба поливати з розрахунку три літри на один квадратний метр. Якщо вирішите застосовувати нітроамофоску, потрібно взяти 30 г засобу на 10 л води. Добрива, що містять аміак. Можна застосовувати аміачну селітру. Для цього 30 грамів добрива треба розвести в десяти літрах води. Таке підживлення потрібне рослині для росту та розвитку. Але варто вибирати один вид добрив, щоб не загубити часник.

Можна застосовувати аміачну селітру. Для цього 30 грамів добрива треба розвести в десяти літрах води. Таке підживлення потрібне рослині для росту та розвитку. Але варто вибирати один вид добрив, щоб не загубити часник. Нашатирний спирт. Такий засіб на відмінно допоможе впоратися зі шкідниками й захистить часник від хвороб. Для цього треба в десяти літрах води розвести 3 столові ложки нашатирного спирту. Поливати часник необхідно вкрай обережно, щоб розчин не потрапив на пір’я рослини, бо воно може пожовкнути. Таке добриво також корисне, якщо часник раптом захворів і почав жовтіти. Під час поливу треба слідкувати, щоб підживлення потрапляло під корені рослини, тоді вона швидше одужає.

Такий засіб на відмінно допоможе впоратися зі шкідниками й захистить часник від хвороб. Для цього треба в десяти літрах води розвести 3 столові ложки нашатирного спирту. Поливати часник необхідно вкрай обережно, щоб розчин не потрапив на пір’я рослини, бо воно може пожовкнути. Таке добриво також корисне, якщо часник раптом захворів і почав жовтіти. Під час поливу треба слідкувати, щоб підживлення потрапляло під корені рослини, тоді вона швидше одужає. Калійні добрива. Для того, аби в часнику були великі головки, його треба підживлювати добривами, що містять калій. Таке підживлення продається у будь-якому спеціалізованому магазині. Якщо його застосувати, результат буде вражаючим – часник виросте розміром з кулак.

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