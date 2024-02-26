Головки будуть розміром з кулак: просто додайте це у воду, коли підживлюватимете часник

Досвідчені городники розповіли, чим навесні треба підживити часник, щоб зібрати щедрий урожай.
Напевно, всі господарі мріють виростити на своєму городі багато часнику та ще великого розміру. І це цілком можливо, головне, не забувати про його підживлення. Тоді всі овочі матимуть великі розміри. Розповідаємо, чим найкраще підживлювати часник, щоб отримати рекордний урожай.
Чим найкраще підживлювати часник навесні
- Азотні добрива. Часник добре реагує на таке підживлення. Для удобрення необхідно взяти 20 грамів засобу й розчинити його в десяти літрах води. Грядку треба поливати з розрахунку три літри на один квадратний метр. Якщо вирішите застосовувати нітроамофоску, потрібно взяти 30 г засобу на 10 л води.
- Добрива, що містять аміак. Можна застосовувати аміачну селітру. Для цього 30 грамів добрива треба розвести в десяти літрах води. Таке підживлення потрібне рослині для росту та розвитку. Але варто вибирати один вид добрив, щоб не загубити часник.
- Нашатирний спирт. Такий засіб на відмінно допоможе впоратися зі шкідниками й захистить часник від хвороб. Для цього треба в десяти літрах води розвести 3 столові ложки нашатирного спирту. Поливати часник необхідно вкрай обережно, щоб розчин не потрапив на пір’я рослини, бо воно може пожовкнути. Таке добриво також корисне, якщо часник раптом захворів і почав жовтіти. Під час поливу треба слідкувати, щоб підживлення потрапляло під корені рослини, тоді вона швидше одужає.
- Калійні добрива. Для того, аби в часнику були великі головки, його треба підживлювати добривами, що містять калій. Таке підживлення продається у будь-якому спеціалізованому магазині. Якщо його застосувати, результат буде вражаючим – часник виросте розміром з кулак.
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