Головні антитренди 2024 року: шість речей, які можуть зіпсувати навіть найстильніший образ

Щоб мати модний вигляд, потрібно знати, які тренди в одязі будуть 2024 року. Деякі рішення модні завжди, а про інші краще забути в новому сезоні.

Індустрія моди перебуває в постійному розвитку. Оскільки тренди часто змінюються, настав час розпрощатися з деякими речами, які більше не будуть мати стильний вигляд 2024 року.

Обтислі речі

Навесні 2024 року варто закинути надто обтислі речі подалі вглиб шафи. Прийшов час приміряти більш розслаблені фасони. Вільні та об'ємні моделі стануть справжніми фаворитами 2024 року. У топі будуть такі речі, як оверсайз-блейзери, просторі сукні та сорочки.

Мікросумки

Стилісти в один голос радять замінити мініатюрні сумочки на сумки через плече чи великі тоути. В них зручніше носити все необхідне. Також віддавайте перевагу функціональним моделям, які допоможуть краще справлятися з повсякденними справами і не жертвувати при цьому стилем. Обирайте нейтральні відтінки, які можуть доповнити безліч нарядів.

Міні-спідниці

Ще минулого літа міні-спідниці залишалися на піку популярності, 2024 року вони вже стануть застарілим трендом. Експерти стверджують, що стиль змінився в бік більш універсальних і скромних варіантів. Тому можете обирати міді моделі, щоб створити елегантний та витончений образ.

Бомбери

Бомбер — антитренд 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча для декого вони, напевно, назавжди залишаться важливою частиною гардеробу, проте 2024 року така курта почне поступово втрачати свої модні позиції. Дизайнери запропонували більш цікаві варіанти: від утилітарних курток і негабаритних блейзерів, до нетрадиційних тренчів.

Широкий каблук

Шпилька знову повертається у моду. Хоча широкий каблук більш стійкий, а тому дарує зручність, однак його важко порівнювати зі шпилькою. Створюйте елегантні образи 2024 року, які додадуть вам жіночності.

Занижені джинси

Хоча деякі тренди початку 2000-х років змогли повернутися на модний олімп. Проте це повернення було короткочасним. Йдеться, зокрема, про джинси з заниженою талією. Широкі штанини і середня посадка знову посіли центральне місце. В них зручно та практично. А ще вони підходять для будь-якого типу фігури, подовжують ноги та підкреслюють лінію талії.

Читайте також: