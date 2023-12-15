Головні антитренди в одязі 2024 року: про ці речі варто забути та чим їх краще замінити

Цей одяг, взуття та аксесуари втратили свою актуальність, тому їх краще замінити на трендові речі, які досить недорогі та якісні.

Ще кілька років тому пуховики з хутряними комірами й кишенями були дуже популярними, довгі шуби та трикотажні речі вважалися трендами. А вже сьогодні цей одяг зійшов із модного олімпу, натомість до трендів увійшли прості речі у стилі "тиха розкіш". І основним посилом моди наступного, 2024 року, стилісти назвали тенденцію – "чим простіше, тим досконаліше". Розповідаємо про головні антитренди наступного 2024 року.

Антитренди взуття 2023-2024

Антитренди взуття 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Цієї зими більше не актуальне взуття, яке щільно прилягає до ноги. Натомість уже кілька сезонів поспіль у моді – грубі черевики або високі прямі чоботи. Щодо коротких моделей взуття, тут варто відзначити уггі-автоледі, челсі та черевики на товстій підошві.

Антитренди пуховиків 2023-2024

Антитренди пуховиків 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Приталені довгі пуховики вже давно не в моді. Наразі на піку популярності – верхній одяг у стилі оверсайз. Тут можна обирати все: куртки-бомбери, дублянки-авіатори, шуби з екохутра. Такі речі мають стильний та елегантний вигляд і водночас підійдуть до будь-якого образу.

Антитренди суконь 2023-2024

Антитренди суконь 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Більше не актуальні трикотажні сукні у вигляді тунік. Цьогоріч на піку популярності – в’язані сукні прямого крою з поясом чи без міді довжини. Їх можна стилізувати грубими черевиками, високими чоботами, ботфортами або короткими черевиками. В такому взутті ваш образ буде приголомшливим і вишуканим.

Антитренди сумок 2023-2024

Антитренди сумок 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Надовго покинули модний олімп усі види замшевих сумок. Вони не лише доволі дорогі, а ще й потребують спеціального догляду, що дуже незручно. Оскільки у трендах панують простота і комфорт, актуальною будуть сумки з екошкіри. Вони не дуже дорогі, тому можна придбати декілька на всі випадки життя.

Антитренди одягу 2023-2024

Антитренди светрів 2023-2024 / Фото: pixabay.com

З моди назавжди вийшли светри й кофти з неякісного синтетичного матеріалу, приталені або дуже розтягнуті моделі. Краще надати перевагу об’ємним кофтам або светрам із натуральних матеріалів. Такі речі комфортні, теплі та приємні на дотик. А ще вони триматимуть форму після прання, залишаючись новими.

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