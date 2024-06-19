Головні маніпулятори та брехуни за знаком зодіаку: з ними краще не мати спільних справ

Розповідаємо, які знаки зодіаку майстерно володіють навичками маніпуляції та брехні.

Скорпіон

Цей знак зодіаку – справжнісінький геній у маніпуляціях та приховуванні правди. І він робить це лише тому, щоб контролювати ситуацію та людей, які його оточують. Скорпіон майстерно і досить витончено може впливати на психіку інших людей, аби домогтися свого. І від нього ніколи не доб’єшся зізнання в нечесних іграх, його витримці можна лише позаздрити.

Риби

Риби – інтуїтивний і творчий знак, який має неймовірну фантазію. Цьому знаку зодіаку вдається вигадувати такі історії, в які важко не повірити. Риби просто стирають межі між реальністю та вигаданим світом, навіть самі вірять у те, що говорять, тому їхня брехня така переконлива. Цей знак досить часто вдається до маніпуляцій лише тому, що намагається захистити себе, і на відміну від Скорпіона, робить це неусвідомлено.

Близнюки

Цей знак зодіаку вирізняється своєї подвійною природою, гнучкістю та комунікативністю. Близнюкам абсолютно нічого не вартує схилити співрозмовника на свій бік, нав’язавши йому свою точку зору. Вони настільки майстерно оволоділи всіма маніпулятивними навичками, що ви ніколи не здогадаєтеся, що втрапили на гачок. Близнюки вміють говорити те, що від них хочуть чути інші, але лише задля того, щоб потім нав’язати свої правила гри.

Рак

Це досить емоційний знак зодіаку, який не терпить, якщо щось пішло не так, як він запланував. Тому Рак вдається до всіх дозволених та не дуже дозволених методів, аби переграти ситуацію собі на користь. Цей знак зодіаку може маніпулювати колегами, друзями, рідними, бо завжди намагається все контролювати і підлаштовувати під свій сценарій розвитку подій. Тому астрологи рекомендують пильнувати ситуацію і триматися від маніпуляцій Рака якнайдалі.

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