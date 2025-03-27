Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

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Цього сезону новою зіркою nails-тенденцій стали "смачні нігті". Апетитний манікюр, натхненний бланманже, французьким желеподібним десертом стає дуже популярним.

Який він ідеальний манікюр кольору бланманже, читайте у матеріалі Vogue.

Палітра "смачних" нігтів базується на кольорах знаменитого французького бланманже - це солодощі з молока, мигдалю та крохмалю. Ними смакували ще в Середньовіччі. Фірмовий молочний відтінок десерту став основою для трендового манікюру весни 2025.



Манікюр, схожий на бланманже, поєднує в собі шик та елегантність. "Смачні нігті" відповідають усім вимогам нового сезону завдяки своєму ніжному та аристократичному відтінку. Кожен блискучий ніготь відображає сяйво сонячних днів, а витончений відтінок підкреслює ніжність рук.

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Фото

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Нагадаємо, ми також писали про те, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями.

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