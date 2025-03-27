ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Головний тренд манікюру цієї весни: який колір нігтів набирає популярності (фото)

"Смачні нігті" - вишуканий і сяйнистий манікюр

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Цього сезону новою зіркою nails-тенденцій стали "смачні нігті". Апетитний манікюр, натхненний бланманже, французьким желеподібним десертом стає дуже популярним. 

Який він ідеальний манікюр кольору бланманже, читайте у матеріалі Vogue.

Палітра "смачних" нігтів базується на кольорах знаменитого французького бланманже - це солодощі з молока, мигдалю та крохмалю. Ними смакували ще в Середньовіччі. Фірмовий молочний відтінок десерту став основою для трендового манікюру весни 2025. 

Манікюр, схожий на бланманже, поєднує в собі шик та елегантність. "Смачні нігті" відповідають усім вимогам нового сезону завдяки своєму ніжному та аристократичному відтінку. Кожен блискучий ніготь відображає сяйво сонячних днів, а витончений відтінок підкреслює ніжність рук.

Фото

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Манікюр "смачні нігті". Фото: Instagram.

Нагадаємо, ми також писали про те, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie