Головний тренд зачісок 2025 року: яка вона (фото)

Цього року найпопулярнішим типом волосся буде кучеряве. Тому відмова від стайлерів для випрямляння суттєво полегшить життя власницям кудлатого волосся.

Про головний тренд зачісок 2025-го, пише Vogue.



Перший позитивний аспект прасочок для гарячого укладання - це нормалізація натурального волосся. Це підкреслює індивідуальність, кажуть hair-експерти. На свіжих показах колекцій для сезону осінь-зима 2025 стилісти команди перукаря Гарі Гілла навіть зробили ефект електризованого волосся, використовуючи для цього повітряні кульки. Тренд навіть отримав назву Prada Hair.

"Ідея полягала в тому, щоб зобразити впевнену дівчину, яка прокидається та виходить із дому, не звертаючи увагу на зачіску. Це справжнє, красиве, повітряне та легке волосся". Те, що відбувається на подіумі, вже прокладає дорогу в широкий світ", - каже експерт.

Але, крім модного вигляду #PradaHair має декілька важливих переваг - це гарний спосіб спростити собі життя, а відмова від гарячого вкладання значно оздоровлює волосся.

Prada Hair. Фото: hairbykathy321

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