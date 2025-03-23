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Головний тренд зачісок 2025 року: яка вона (фото)

Головний тренд зачісок 2025 року: яка вона (фото)

Варіанти зачісок для кучерявого волосся.

Тренд навіть отримав назву Prada Hair.

Цього року найпопулярнішим типом волосся буде кучеряве. Тому відмова від стайлерів для випрямляння суттєво полегшить життя власницям кудлатого волосся.

Про головний тренд зачісок 2025-го, пише Vogue.

Перший позитивний аспект прасочок для гарячого укладання - це нормалізація натурального волосся. Це підкреслює індивідуальність, кажуть hair-експерти. На свіжих показах колекцій для сезону осінь-зима 2025 стилісти команди перукаря Гарі Гілла навіть зробили ефект електризованого волосся, використовуючи для цього повітряні кульки. Тренд навіть отримав назву Prada Hair.

"Ідея полягала в тому, щоб зобразити впевнену дівчину, яка прокидається та виходить із дому, не звертаючи увагу на зачіску. Це справжнє, красиве, повітряне та легке волосся". Те, що відбувається на подіумі, вже прокладає дорогу в широкий світ", - каже експерт. 

Але, крім модного вигляду #PradaHair має декілька важливих переваг - це гарний спосіб спростити собі життя, а відмова від гарячого вкладання значно оздоровлює волосся.

 Prada Hair. Фото: hairbykathy321 / ©
 Prada Hair. Фото: hairbykathy321
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