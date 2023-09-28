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Головоломка для дітей, яку не можуть вирішити дорослі: перевірте себе

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
387
Час на прочитання
1 хв
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Головоломка для дітей, яку не можуть вирішити дорослі: перевірте себе

Головоломка для дітей, яку не можуть вирішити дорослі

Спробуйте вирішити головоломку, яка на перший погляд здається складною, а насправді вирішується за 20 секунд

В соцмережах набирає популярності головоломка, яку, як пишуть, пропонують вирішити дітям в Гонконзі, при вступі до школи 

Діти вирішують головоломку\ дуже швидко, а от дорослі, зазвичай. не можуть її розв'язати. В чому проблема?

Пропонується розглянути схематичне зображення автостоянки, яка розрахована на 6 машин. П'ять місць автостоянки порожні, видно їх номера. Номер шостого місця не видно, тому, що на ньому припаркована машина.

Потрібно визначити, здогадатися, який номер паркомісця де знаходиться машина.

Головоломка / ©
Головоломка

Напишіть свою відповідь.

Багато дорослих витрачають купу часу, щоб вирішити цю головоломку, використовують різноманітні обчислення, складні рівняння. І не можуть знайти відповідь.

Все, що ви вирахуєте, буде невірним, тому що відповідь на цю головоломку не є цариною алгебри чи якихось послідовностей

Правильна відповідь на головоломку

Як  вирішують це завдання діти? Вони просто перевертають зображення, ось так.

Відповідь на головоломку / ©
Відповідь на головоломку

І стає все зрозуміло - у наростальній послідовності відсутнє число  87. Саме воно є правильним рішенням головоломки. 

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Дата публікації
Перегляди
387
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