Головоломка для дітей, яку не можуть вирішити дорослі: перевірте себе

Спробуйте вирішити головоломку, яка на перший погляд здається складною, а насправді вирішується за 20 секунд

В соцмережах набирає популярності головоломка, яку, як пишуть, пропонують вирішити дітям в Гонконзі, при вступі до школи

Діти вирішують головоломку\ дуже швидко, а от дорослі, зазвичай. не можуть її розв'язати. В чому проблема?

Пропонується розглянути схематичне зображення автостоянки, яка розрахована на 6 машин. П'ять місць автостоянки порожні, видно їх номера. Номер шостого місця не видно, тому, що на ньому припаркована машина.

Потрібно визначити, здогадатися, який номер паркомісця де знаходиться машина.

Головоломка

Напишіть свою відповідь.

Багато дорослих витрачають купу часу, щоб вирішити цю головоломку, використовують різноманітні обчислення, складні рівняння. І не можуть знайти відповідь.

Все, що ви вирахуєте, буде невірним, тому що відповідь на цю головоломку не є цариною алгебри чи якихось послідовностей

Правильна відповідь на головоломку

Як вирішують це завдання діти? Вони просто перевертають зображення, ось так.

Відповідь на головоломку

І стає все зрозуміло - у наростальній послідовності відсутнє число 87. Саме воно є правильним рішенням головоломки.

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