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Головоломка, яку правильно вирішують лише одиниці: скільки трикутників на малюнку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
5161
Час на прочитання
1 хв
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Головоломка, яку правильно вирішують лише одиниці: скільки трикутників на малюнку

Скільки трикутників на картинці

Задача на уважність - знайти всі трикутники

Якщо у вас є зайва хвилинка і ви хочете перевірити свій IQ, спробуйте вирішити просте завдання. Хоче простим воно може виявитися вже після того, як дізнаєтесь відповідь. 

Подивіться на малюнок і спробуйте знайти та порахувати всі трикутники, які є на малюнку. Не спішіть, уважно порахуйте усі трикутники —  великі та маленькі і тільки потім називайте їх кількість.

У мережі ця головоломка користується популярністю. Якщо вам не вдасться знайти всі трикутники, не засмучуйтесь. Насправді якщо ваша відповідь правильна або близька до цього, це свідчить лише про вашу уважність, але ніяк не про рівень інтелекту.

Порахували? Звірте свою відповідь з правильною відповіддю, а точніше з малюнком, на якій зображені усі трикутники. На ній видно, що на картинці сховалися 24 трикутники.

Відповідь: скільки трикутників на картинці / ©
Відповідь: скільки трикутників на картинці

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Дата публікації
Перегляди
5161
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