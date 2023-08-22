Горіховий Спас 2023 року: історія свята, традиції українського народу, що нести до церкви

Третій Спас, або Горіховий Спас — завершальне свято періоду літніх Спасів. Віряни називають його Днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Коли буде Горіховий Спас 2023 року і що нести до церкви?

2023 року українці традиційно святкують третій, Горіховий Спас 29 серпня, тобто наприкінці останнього літнього місяця. Вже наступного року за новим календарем, на який ПЦУ перейде від 1 вересня 2023 року, це свято припадатиме на 16 серпня.

Горіховий Спас: чому він так називається та яка його історія

Третій Спас має багато різних назв. У церковній традиції його найчастіше називають Днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. А в народі свято більше відоме як Горіховий Спас. Цього дня святкується така важлива для вірян подія, як перенесення Нерукотворного Образа Спасителя з Едеси до Константинополя.

Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання — і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотворного. Саме ж полотно відтоді вважалося цілющим.

Більш розповсюджена назва Горіховий Спас пов'язана з тим, що саме наприкінці літа починається збирання волоських і лісових горіхів, їх починають заготовлювати на зиму. В цей самий час закінчуються жнива, з нового урожаю збирали колоски, з яких пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята — Хлібний Спас.

В народі день часто називали "Холодним", тому що в серпні літня спека вже помітно спадає, ранки стають набагато прохолоднішими, відчувається перший подих осені.

Свято ще також називають Полотняним Спасом, хоча ця назва не така популярна, а все тому, що наші предки шанували цього дня полотно, йшли на ярмарку, де продавали тканини. Навіть існувала приказка: "Перший Спас — на воді стоять, другий Спас — яблука їдять, третій Спас — на горі полотна продають".

Що потрібно нести до церкви на Горіховий Спас

Горіховий Спас 2023 року / Фото: Pexels

Зазвичай Горіховий Спас віряни святкують з меншим розмахом, ніж Медовий та Яблучний. Проте повністю ігнорувати цей важливий день не варто. 29 серпня зазвичай відвідують храм, стоять службу, а потім святять кошики.

Що потрібно принести до церкви, щоб освятити:

горіхи (можна будь-які, але все ж бажано лісові й волоські з нового урожаю);

мед;

воду;

свіжоспечений хліб із зерна нового урожаю;

яблука, груші та інші фрукти серпня;

букети з квітів і лікувальних трав.

За традицією, на третього Спаса також освячували воду в криницях і будь-які джерела питної води.

Які існують традиції

Традиції на Горіховий Спас / Фото: pixabay.com

Горіховий, Холодний, Хлібний або Полотняний Спас в Україні традиційно вважали днем, коли можна попрощатися з літом і починати чекати на осінь. Цей період власники земельних ділянок закінчують збиранням урожаю жита і пшениці, також уже сіють озимі культури.

Церква не забороняла на Горіховий Спас працювати, тому що саме в цей час всі були зайняті збиранням фруктів, овочів, ягід, горіхів, які заготовляли на зиму.

В українських селах існувала цікава традиція обирати найстарішу жінку і посилати її збирати горіхи до лісу. Вважалося, скільки вона принесе горіхів, стільки ж повинні принести всі мешканці села (не менше).

Також у давнину ткали полотно, вишивали рушники й шили одяг. Ішли на ярмарок, щоб виставити там на продаж своє полотно.

Традиційно пекли свіжий хліб і робили настоянку з горіхів. Вірили, що остання має лікувальні властивості, особливо допомагає побороти застуду й вилікувати хворі суглоби.

Саме свято Нерукотворного Образа Спасителя зустрічали обов'язково в церкві, де освячували святкові кошики. Потім несли продукти додому, пригощали ними рідних, запрошували в гості кумів, друзів. Стіл накривали обов'язково багатий, з великою кількістю страв, свіжими пирогами та горіховою настоянкою. Їли будь-які страви, тому що Успенський піст до Горіхового Спаса вже закінчувався.

Інколи ворожили за смаком першого з'їденого цього дня волоського горіха:

незрілий — чекайте на важливі новини;

стиглий — прийде велика любов чи добрі звістки;

червивий плід — буде біда;

гіркий — до проблем;

гнилий — чекайте на велику біду.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Горіховий Спас: що не можна робити? / Фото: pixabay.com

Існували й важливі заборони, які стосувалися цього великого свята. Віряни в давнину їх обов'язково дотримувалися, щоб не накликати на себе і членів своєї родини лихо:

не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися й бажати іншим зла;

не варто лінуватися, адже цей період повинен пройти у фізичній роботі;

якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти;

до лісу без оберега (натільного хрестика) ходити було заборонено, можна зустріти нечисту силу.

Народні прикмети

Народні прикмети на Горіховий Спас / Фото: Pexels

Чимало народних прикмети існувало серед наших предків на Горіховий Спас. Можна спробувати перевірити їх і сьогодні:

Багато горіхів на Спас — через рік буде хліба про запас.

Третій Спас — хліба припас.

Третій Спас запитає у вас: чи жнивували, чи в холодку пролежали.

Коли гарний третій Спас — взимку буде квас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Журавель відлітає до третього Спаса — на Покрову буде морозно, а ні — так і зима зажде.

Ластівки відлітають у три рази, у три Спаси.

На третій Спас почався дощ з грозою — осінь буде теплою.

Горіховий Спас — сонце на осінь пішло.

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