Городники назвали продукт, який потрібно покласти разом з картоплею в льоху: овоч пролежить до весни

Якщо неправильно зберігати картоплю, то вона швидко починає псуватися, зморщуватися і проростати.

Досвідчені городники радять зберігати картоплю в льоху поряд з одним продуктом, який ми також завжди кладемо в прохолодне місце на зиму. Йдеться про яблука.

Цей секрет завжди чудово працює, якщо яблука скласти у окремі ящики і поставити їх поряд з ящиками, в яких зберігається картопля.

Таке сусідство допоможе овочам залишатися свіжими, пружними і смачними всю зиму, аж до самої весни. До того ж, така картопля не буде так швидко проростати.

А секрет в етилені, який виділяють яблука. Саме ця речовина сприяє швидшому дозріванню деяких овочів і фруктів, зокрема, томатів, інших яблук та бананів.

А ось для картоплі таке сусідство вкрай корисне, тому що етилен допомагає знизити вуглеводний обмін. Тоді картоплі стає наче легше "дихати", а це запобігає проростанню і подовжує термін її зберігання.

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