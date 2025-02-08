Городники назвали сорти найбільш скоростиглих томатів: перший урожай збиратимете вже на початку літа

Серед садівників завжди були затребувані ранні сорти помідорів, які дають урожай уже на початку літа. Фахівці з агрономії визначили різновиди з найкоротшим періодом дозрівання.

Помідори – один із найпопулярніших овочів, які полюбляють і дорослі, і діти, тому вони присутні в раціоні цілий рік. Сьогодні їх легко знайти на полицях супермаркетів, проте здебільшого це імпортна продукція, яка часто позбавлена характерного аромату й смаку, а також має високу вартість. Саме тому багато городників прагнуть якнайшвидше виростити власний урожай. З настанням нового сезону вони активно досліджують ринок у пошуках найбільш ранніх сортів.

Фахівці визначили сорти помідорів із найкоротшим терміном дозрівання. Такі томати не потребують складного догляду, швидко приносять урожай і рідко хворіють. Насіння цих сортів легко знайти, а вирощувати їх ще простіше!

Гаврош

Один із найшвидших сортів, який дозріває за 80–85 днів. Плоди невеликі, близько 50 г, але мають насичений солодкий смак, що ідеально підходить для перших домашніх помідорів.

Аляска

Цей сорт висівають на розсаду у квітні, а вже в травні висаджують у ґрунт. Урожай можна збирати через 90 днів, тобто наприкінці червня.

Боні-ММ

Відмінний варіант для відкритого ґрунту. Насіння висівають у травні, і вже на початку липня достигають перші плоди. Для ще швидшого врожаю можна розпочати вирощування розсади у квітні.

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