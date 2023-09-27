Готуємося до найголовнішого шопінгу: коли Чорна п'ятниця 2023 року в Україні і світі

Чорна п'ятниця в усьому світі — найочікуваніша шопінг-подія року. На які знижки можна розраховувати, де шукати розпродажі і як підготуватися до цього дня?

Щороку наприкінці листопада в Україні та інших країнах відбувається так звана Чорна п'ятниця (Black Friday). Традиція зародилася на території США, але досить швидко заполонила увесь світ. Інколи акції тривають цілий тиждень, а то й довше. Коли Чорна п'ятниця 2023 року? Цьогоріч день найвигіднішого шопінгу припадає на 24 листопада. В цей час ви можете придбати практично будь-які товари за привабливими цінами.

На які знижки чекати в Чорну п'ятницю 2023 року

Традиційно в Україні магазини пропонують покупцям знижки протягом 3 днів - 1 тижня. 2023 року Чорна п'ятниця розпочнеться 24 листопада, але можна очікувати, що акції триватимуть до 27-28 листопада. Тут все залежить від конкретної мережі. Якщо ви давно мріяли про дорогу річ, яку не могли собі дозволити, або хочете придбати цінний подарунок — Black Friday саме той час, коли це можна зробити. В цей період є можливість:

отримати до -90% знижки практично на всі товари;

заздалегідь переглянути всі пропозиції магазинів, тому що вони починають готуватися до Чорної п'ятниці за декілька місяців;

оновити гардероб перед зимовим періодом;

купити техніку, на яку раніше не вистачало коштів.

Де шукати найкращі пропозиції на Чорну п'ятницю від українських магазинів

Де шукати знижки на Чорну п'ятницю 2023 / Фото: Unsplash

Варто заздалегідь звернути увагу, що на різних майданчиках розпродажі Black Friday можуть починатися в різний час. Тому, якщо ви сподіваєтесь придбати щось цінне, краще готуватися заздалегідь. Так ви точно не пропустите найвигідніші пропозиції:

в "Розетці" знижки будуть сягати до -60%, за попередньою інформацією Чорна п'ятниця тут розпочнеться 21 листопада і буде тривати до 27 листопада;

найбільший розпродаж року пройде в "Алло" від 18 до 27 листопада — на понад мільйон товарів будуть знижки до -60%;

яскраві знижки від "Фокстрот" чекають на українців від 21 до 28 листопада, однак більше інформації мережа поки не пропонує;

"Епіцентр" готовий порадувати своїх покупців знижками до -70%, а період проведення акції від 21 до 30 листопада;

в мережі "Kasta" знижки стартують 18 листопада і будуть доходити до -90%;

в MOYO акція розпочнеться 23 листопада, однак про величину знижок поки нічого не відомо.

Найвигідніші акції в світі: де і що купувати на Чорну п'ятницю (Black Friday)

Чимало світових онлайн-платформ також заздалегідь готуються до проведення Чорної п'ятниці. Більшість з них пропонує доставлення товарів до України. Тож встигніть замовити те, про що давно мріяли, зі значною знижкою. ТСН.ua розбирався, де знижки на Чорну п'ятницю найкращі:

AliExpress — одна з найбільш популярних китайських платформ, де можна придбати практично будь-які товари, розпочне Black Friday 2023 року 24 листопада і закінчить 27 листопада. Тобто у покупців буде всього лише 4 дні, щоб підшукати для себе товар. Найпопулярнішими категоріями тут є одяг, електроніка, спортивні товари, аксесуари і гаджети.

— одна з найбільш популярних китайських платформ, де можна придбати практично будь-які товари, розпочне Black Friday 2023 року 24 листопада і закінчить 27 листопада. Тобто у покупців буде всього лише 4 дні, щоб підшукати для себе товар. Найпопулярнішими категоріями тут є одяг, електроніка, спортивні товари, аксесуари і гаджети. eBay — найбільший онлайн-майданчик США також пропонує покупцям велику кількість акційних товарів. Початок розпродажу 24 листопада. Якщо судити за минулими роками, можна очікувати, що знижки сягнуть -75%.

— найбільший онлайн-майданчик США також пропонує покупцям велику кількість акційних товарів. Початок розпродажу 24 листопада. Якщо судити за минулими роками, можна очікувати, що знижки сягнуть -75%. Amazon — ще одна популярна площадка в США, де можна придбати безліч різноманітних товарів. Починається Чорна п'ятниця тут 24 листопада. Можна очікувати вражаючі знижки до -90%, тож варто слідкувати за оновленнями.

— ще одна популярна площадка в США, де можна придбати безліч різноманітних товарів. Починається Чорна п'ятниця тут 24 листопада. Можна очікувати вражаючі знижки до -90%, тож варто слідкувати за оновленнями. IKEA — придбати меблі та декор зі знижкою можна буде від 24 листопада. А всі акційні пропозиції зазвичай можна побачити на першій сторінці веб-сайту, тож ви точно не пропустите найважливіше.

— придбати меблі та декор зі знижкою можна буде від 24 листопада. А всі акційні пропозиції зазвичай можна побачити на першій сторінці веб-сайту, тож ви точно не пропустите найважливіше. Alibaba — відомий в усьому світі китайський магазин налічує велику кількість різноманітних товарів. Головна його особливість полягає в тому, що він дозволяє купувати речі оптом. Традиційно Black Friday тут відбувається з особливим розмахом.

Історія Чорної п'ятниці: що ми про неї знаємо і коли вона почалася

Чорна п'ятниця: історія / Фото: Unsplash

Традиція Black Friday зародилася на території США, тому недаремно Америка отримала прізвисько "країни розпродажів". Наприкінці XIX століття її охопила так звана Американська криза, яка негативно вплинула на кожного підприємця. Один з них, Френк Вулворт, також потерпав від тяжкого періоду, адже він був власником невеликого магазину. Френкові не вистачало грошей навіть на те, щоб прогодувати сім'ю, тож він вдався до відчайдушного кроку: вирішив продати всі товари, які були на той час в його магазині за ціною 5 центів.

Ввечері Френк здивовано помітив, що магазин отримав тижневу виручку. Ця ідея швидко була підхоплена іншими підприємцями, які також почали влаштовувати різноманітні акції. Сьогодні Вулворта часто називають "батьком розпродажів". Проте до справжньої Чорної п'ятниці ще було далеко.

В середині минулого століття відбувся останній крок до створення особливого періоду, який сьогодні увесь світ знає як "Black Friday". В США є кілька важливих свят і 25 листопада святкують одне з них — День подяки. Після нього до найбільшої події року, Різдва, залишається всього лише один місяць. Тому люди в той час починали утворювати в магазинах натовпи, адже всі хотіли встигнути придбати подарунки до свята. Якось на вулицях Філадельфії утворився такий хаос, що поліцейські між собою назвали день "Чорною п'ятницею".

До України Чорна п'ятниця дійшла лише 2013 року. Але за цей короткий проміжок часу українські магазини створили свої традиції розпродажу. Тому сьогодні українці заздалегідь цікавляться, коли Чорна п'ятниця і починають підшукувати найкращі пропозиції. Хоча перший день розпродажів в нашій країні був зовсім невеликим.

Як отримати реальні знижки: правильно готуємося до Чорної п'ятниці

На жаль, свято знижок та розпродажів затьмарюється недобросовісними продавцями, які в гонитві за наживою часто обдурюються покупців. Люди ж, в свою чергу, довіряють цінникам, які обіцяють великі знижки.

Щоб отримати дійсно справжню вигоду від придбання товару в Black Friday, варто запам'ятати кілька важливих моментів:

підготуватися потрібно заздалегідь — кількість знижок в перший день акції може збивати з ніг, тому варто скласти список товарів, які вам потрібно придбати, щоб "полювати" насамперед на них;

перевіряйте ціни — за два місяці до знижок запишіть ціни всіх тих товарів, які ви б хотіли придбати, а потім порівняйте їх з акційною ціною, адже часто недобросовісні продавці завищують цінник напередодні розпродажів;

моніторте ситуацію в різних магазинах — одна і та ж модель може мати різний цінник в різних магазинах, то ж зверніть увагу, де ви зможете придбати найвигідніше.

А ще можна заздалегідь погортати каталог в інтернет-магазині, зберегти посилання на всі ті товари, які ви бажаєте придбати на Чорну п'ятницю, щоб потім не витрачати час на пошуки.