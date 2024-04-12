Готуємося до світлого Воскресіння: як прикрасити великодній кошик і що в нього потрібно покласти

Готуючись до одного з найбільших церковних свят року, необхідно дізнатися, як прикрасити великодній кошик і що потрібно обов'язково у нього вкласти.

Святковий великодній кошик не лише наповнюють різноманітною продукцією, яку потрібно освятити. Не забувайте прикрасити його цікавими деталями, щоб він мав особливий вигляд. Радимо зробити декор великоднього кошика своїми руками, як це колись робили наші пращури. Вони використовували зелень, квіти, стрічки, щоб додати більше святкового настрою.

Якою зеленню прикрашають великодній кошик

Великодній кошик прийнято прикрашати зеленню та весняними квітами, зокрема, барвінком. Красивий вигляд будуть мати гілочки верби та берези з молодими листочками, ромашки чи лаванда. Дехто також прикрашає кошик нарцисами білого та жовтого кольору, які мають неймовірний вигляд, коли поєднуються з зеленню.

Можна зібрати невеликий букет, який кріпиться у місці з'єднання ручки до кошика, або вплести живі квіти для більш приголомшливого вигляду.

Як прикрасити великодні кошики: ідеї

Як прикрасити великодні кошики: ідеї / Фото: pinterest.com

Як прикрасити великодні кошики: ідеї / Фото: pinterest.com

Прикраси на кошик своїми руками: стрічки та тканина

Кошик можна оформити яскравою тканиною чи додати яскравого банта за допомогою стрічки. Сьогодні дуже популярним варіантом прикрашання великоднього кошика серед українців є поєднання стрічок блакитного та жовтого кольорів для створення патріотичного декору.

Фігурки, кондитерські вироби та великодній декор

Красивий вигляд у великодньому кошику матимуть свічки у формі овечок, пташечок, зайчиків, яєчок. Їх можна як виготовити самостійно, так і придбати вже готові у магазинах.

Напередодні святкування Великодня також з'являється велика кількість кондитерських виробів у формі основних символів свята. Вони не лише чудово прикрасять кошик, але й подарують щастя дітворі, яка після освячування зможе поласувати смачними десертами.

Як елемент декору можна застосовувати різноманітні дерев'яні прикраси, яєчка з бісеру, маленькі ліхтарики. Також зверху на кошик можна покласти вишиванку. Не забудьте підняти її перед освячуванням, щоб свята вода окропила продукти.

Що має бути у великодньому кошику: і що класти заборонено

Що має бути у великодньому кошику / Фото: pixabay.com

Звичай освячувати паску в східній церкві з'явився ще в XIV столітті, однак довгий час до церкви несли лише спечену з тіста випічку у формі баранців. Але з часом кількість продуктів значно розширилася. Традиція має й духовну сутність — після Великого посту віряни несуть продукти, щоб її благословили в церкві.

Сьогодні до кошика намагаються покласти якомога більше продуктів, однак це не відповідає православній традиції. Там повинна бути лише та їжа, від якої людина відмовлялася під час посту. Якщо складати перелік, то у великодньому кошику обов'язково повинні бути:

паска — обрядовий хліб завжди кладуть у великодній кошик. Він символізує той хліб, який Ісус Христос переломив напередодні своєї страти, а потім роздав учням. Також він є символом воскресіння і небесного царства, які чекають на всіх, хто увірував в Спасителя;

— обрядовий хліб завжди кладуть у великодній кошик. Він символізує той хліб, який Ісус Христос переломив напередодні своєї страти, а потім роздав учням. Також він є символом воскресіння і небесного царства, які чекають на всіх, хто увірував в Спасителя; яйця — найчастіше кладуть крашанки (пофарбовані яйця, які є символом Великодня і Воскресіння). В багатьох регіонах України все ще прийнято роздавати крашанки священнику, дітям, родичам, знайомим, а тому їх кладуть досить багато. Пізніше ними "хрестосаються" — б'ються, що символізує розкриття Гробу Господнього;

— найчастіше кладуть крашанки (пофарбовані яйця, які є символом Великодня і Воскресіння). В багатьох регіонах України все ще прийнято роздавати крашанки священнику, дітям, родичам, знайомим, а тому їх кладуть досить багато. Пізніше ними "хрестосаються" — б'ються, що символізує розкриття Гробу Господнього; м'ясні продукти — копченості, шинка, ковбаса символізують жертовне теля чи ягня, яке батько звелів заколоти після повернення додому блудного сина. Вони є символом душевної радості, яка приходить від сповнення Божої волі;

— копченості, шинка, ковбаса символізують жертовне теля чи ягня, яке батько звелів заколоти після повернення додому блудного сина. Вони є символом душевної радості, яка приходить від сповнення Божої волі; сіль — вона символізує справедливість і достаток, оберігає людей від гріха, дарує зв'язок з Богом;

— вона символізує справедливість і достаток, оберігає людей від гріха, дарує зв'язок з Богом; хрін — він є символом незламності духу, існувала легенда, що коренем рослини колись хотіли отруїти Ісуса Христа. Окрім хрону подекуди кладуть також гірчицю і перець.

— він є символом незламності духу, існувала легенда, що коренем рослини колись хотіли отруїти Ісуса Христа. Окрім хрону подекуди кладуть також гірчицю і перець. сир і масло — сир символізує витривалість і помірність, які важливі для кожного вірянина, а ось масло є символом здоров'я.

— сир символізує витривалість і помірність, які важливі для кожного вірянина, а ось масло є символом здоров'я. інші продукти — в деяких регіонах України також кладуть гриби, горіхи, чорницю, рибу, сало, мак, пшеницю тощо.

Великодній кошик обов'язково прикрашають свічкою, яку запалюють перед освяченням. Вона символізує зв'язок з Богом. Адже наші предки колись пов'язували Великдень з сонцем.

В великодній кошик в жодному разі не можна класти: алкогольні напої, ковбасу кров'янку і будь-які інші продукти з кров'ю, а також ножі чи прикраси. Хоча деколи і можна почути думку, що різати освячені продукти можна лише освяченим лезом, цей ритуал є скоріше народною вигадкою.

Також важливо пам'ятати, що освячену шкарлупу від яєць, яка залишається під час святкування Великодня, викидати на смітник не можна. Священники радять її закопати у землю на присадибній ділянці. Наліпки, серветки та інші речі варто спалити. Те саме роблять і зі старими великодніми кошиками, які вже зіпсувалися.

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