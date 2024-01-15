Говорімо правильно: 2024 рік "високосний", але, виявляється, українською так називати його неправильно

2024 року буде не 365, а 366 днів. Однак, виявляється, українці неправильно називають такий рік. Він не високосний.

Рік Зеленого Дерев'яного Дракона, 2024, який ми зовсім нещодавно зустріли, налічує 366 днів, а не 365, як зазвичай. Все тому, що у лютому буде 29, а не 28 днів. Зазвичай ми називаємо такі роки "високосними", але, виявляється, українською так неправильно.

На своїй сторінці в Facebook редакторка Ольга Васильєва розповіла, що слід казати зовсім не "високосний", а "касянів" чи "переступний". Перша назва, до речі, походить від церковного свята на честь святого Касіяна або Касяна.

Фахівчиня стверджує, що саме так перекладає слово "високосний" російсько-український академічний словник 1924–33 рр. за редакцією Кримського і Єфремова. Слово "високосний" походить від латинського терміну "bis sextus" (тобто в перекладі "другий шостий"), але воно було дуже спотвореним через народноетимолонічне зближення з прикметником "висо‌кий". Тобто це "рік, що "вищий" на один день".

Редакторка у своєму дописі також пригадала слова мовознавчині Лариси Масенко, яка розповіла про посилення "мовного шкідництва" Росії саме в 1920-х роках, коли влада країни впроваджувала насильницьку практику штучного зближення української мови до російської. Наприклад, у російсько-українському словнику Кримського, Єфремова біля слова "ворона" ще є відповідник "ґава", але вже в словнику 1948 року його немає.

А ще у словнику Кримського, Єфремова не було слова "корзина", замість нього автори пропонували використовувати "кошик", але пізніше це слово з'являється.

Васильєва стверджує, що поки не можна говорити про те, що слово "переступний рік" було вилучене з редакції словників 1948 року, проте той факт, що воно повністю відсутнє у вжитку на такі думки наштовхує.

А ще фахівчиня звернула увагу, що у слова "переступний" є відповідні аналоги у польській, сербській та деяких інших слов'янських мовах. Цікаво ще й те, що свого часу воно використовувалося і в східних областях України. Наприклад, його можна було почути на Луганщині.

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