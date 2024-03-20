Говоріть це дитині щодня – і вона виросте впевненою у собі: 10 фраз

Є слова, які аж ніяк не нашкодять, а лише допоможуть вашій дитині стати сильнішою, при цьому відчуваючи турботу й захист.

Тішить, що в наш час батьки дедалі частіше відмовляються від пережитків минулого й шаблонних установок у вихованні дітей. Нормально хотіти, щоб дитина стала справжньо особистістю, готовою до реального життя. Зокрема, впевненість у собі та успіх в житті багато в чому залежить від підтримки у сім'ї.

Що слід казати батькам, аби допомогти дитині розвинути впевненість у собі – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Фрази, які нададуть дитині впевненості

1. "У тебе все вийде!"

Банально, проте факт. Дитині надважливо знати, що батьки в неї вірять. Це надає сил і натхнення.

2. "Результат не вплине на мою любов до тебе, вона є абсолютною"

У щасливих родинах діти, безумовно, відчувають батьківську любов. Водночас дуже важливо і чути цю просту фразу: "Я тебе люблю". І дитина має розуміти, що ця любов не вимірюється її досягненнями.

3. "Звучить неймовірно!"

Частіше показуйте дитині, що вам подобаються її ідеї. Маленьким особистостям дуже важливо знати, що вони вигадують щось дійсно цікаве, те, що має потенціал.

Аналогічно й із захопленнями, хоббі та починаннями: якщо ви бачите, що дитина палко хоче чимось займатися – просто підтримайте її.

4. "Чим я можу тобі допомогти?"

В жодному разі не намагайтеся забрати на себе те, що дитина хотіла і має зробити самостійно. Проте ви можете поцікавитися, чи потребує вона вашої допомоги в певному аспекті. Особливо, якщо це перший досвід, важливо розуміти, що поруч надійний партнер, який завжди може підказати й допомогти.

5. "Розповім тобі історію з власного досвіду..."

У момент відчаю, який рано чи пізно наступає у кожної дитини, підтримайте її власною історією з життя. Можливо, ви пережили дещо подібне. Дитині буде корисно почути, як її батько чи мама вийшли з тієї чи іншої ситуації. Це допоможе віднайти сили, щоб продовжувати боротьбу.

Також читайте Як виростити успішну і щасливу дитину: секрети шведського виховання

6. "Ти доклав/доклала максимум зусиль"

Звичайно, не все і не завжди вдаватиметься. У разі невдачі покажіть вашій дитині, що ви бачили, наскільки вона старалася. Важливо пояснити, що в житті не усе залежить від нас, а на фінальний результат впливає купа факторів. Закликайте не засмучуватися й спробувати ще, якщо дитині це справді потрібно. Часом треба стукати в одні двері декілька разів, а інколи – розвернутися й піти.

7. "Головне, щоб ти був/була щасливий/щаслива"

Дитина не має виправдовувати чиїсь очікування і завжди чинити "правильно", бо так хтось і чомусь сказав. Кожен із нас є індивідуальним, має різний набір переваг та недоліків. Сценарії життя також не повторюються, і неможливо застосувати чарівну пігулку під назвою "успіх" для усіх та кожного. Головний обов'язок у житті вашого сина чи вашої доньки – бути щасливими, тож дайте їм це зрозуміти.

8. "Твої помилки – твій досвід. Вони важливі"

Дитина має розуміти, що помилятися – не соромно. Соромно не намагатися. Без неправильних рішень та легких провалів не можна отримати досвід, який бере безпосередню участь у становленні особистості. Головне, звісно, робити висновки й не повторювати помилок. Такий підхід дозволить дитині йти по життю з впевненістю, сміливо долаючи перешкоди й не боячись невдач.

9. "Я підтримаю твій вибір"

Так, ви можете "ловити" захоплення дитини, направляти її, пропонувати свої ідеї. Але ніколи не тисніть на неї й не схиляйте до певних рішень, які їй зовсім не до душі. Зокрема, це стосується майбутньої професії. Дайте зрозуміти дитині, що вона має зробити власний вибір, а ви – його підтримаєте.

10. "Пишаюся тобою"

Батькам зовсім не складно частіше говорити своїм дітям, що вони є їхнім приводом для гордості. Не забувайте: порівнювати дитину з іншими – точно "червоний прапорець". Дитина має знати, що мама чи тато пишаються саме нею, і так буде пори все.

Раніше йшлося про те, які установки з дитинства прирікають на бідність.

Читайте також: