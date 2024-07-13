Град, вітер і шалена спека: якою буде погода в Україні 14 липня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 14 липня, попереджаючи про сильну спеку майже по всій території України та можливі грози у західних регіонах.

У неділю, 14 липня, в Україні очікується спекотна погода. Однак деякі області накриють град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 20-25°C, а в західних та східних областях - 17-22°C. Вдень прогнозується сильна спека з температурою 35-39°C, лише у більшості західних областей буде дещо прохолодніше - 29-34°C.

Опади на більшій частині території країни не очікуються. Проте в західних областях та на Житомирщині можливі дощі та грози. Місцями синоптики прогнозують град та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

Вітер по решті країни буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Для Київської області та столиці прогнозується суха спекотна погода. Температура по області вночі становитиме 20-25°C, вдень очікується сильна спека 35-39°C. У Києві вночі буде 22-24°C, а вдень - 35-37°C.

Нагадаємо, Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

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