Град, вітер і шалена спека: якою буде погода в Україні 14 липня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 14 липня, попереджаючи про сильну спеку майже по всій території України та можливі грози у західних регіонах.
У неділю, 14 липня, в Україні очікується спекотна погода. Однак деякі області накриють град і шквали.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вночі становитиме 20-25°C, а в західних та східних областях - 17-22°C. Вдень прогнозується сильна спека з температурою 35-39°C, лише у більшості західних областей буде дещо прохолодніше - 29-34°C.
Опади на більшій частині території країни не очікуються. Проте в західних областях та на Житомирщині можливі дощі та грози. Місцями синоптики прогнозують град та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.
Вітер по решті країни буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Для Київської області та столиці прогнозується суха спекотна погода. Температура по області вночі становитиме 20-25°C, вдень очікується сильна спека 35-39°C. У Києві вночі буде 22-24°C, а вдень - 35-37°C.
Нагадаємо, Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря.
Читайте також:
- Похолодання у двох областях: синоптикиня розповіла, де відступить спека
- На вулиці – просто пекло: Україна наближається до пікових днів цього літа
- Спека лише посилюватиметься: синоптикиня розповіла, коли очікувати полегшення