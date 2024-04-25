Градуйована стрижка на середнє волосся: одна з найпопулярніших стрижок для збільшення об'єму

Особливості градуйованої стрижки

Стрижка, в якій волосся підстригається шарами, створюючи ефект "ступінчастості", драбинки називається градуйованою стрижкою. Шари зазвичай починаються від найкоротшої довжини обличчя і поступово подовжуються до задньої частини голови, що створює обсяг, роблячи стрижку динамічною та живою.

Зачіска має вигляд плавно перехідних ступенів, між якими волосся зрізається під певним кутом, що власне і є градуванням. Ця техніка схожа з технікою "драбинки", але є і відмінності. У стрижці "драбинці" ступенів майже не видно, у градуйованій стрижці вони чітко виражені. Каскадом стрижуться всі пасма, а драбинка звичайно вистригається на краю волосся. Тому каскад, звичайно, стрижеться довше, ніж драбинка.

Стрижка має багато переваг. Вона є універсальною, підходить як на коротке, так і на середнє або довге волосся, Ця стрижка молодить, частково приховує недоліки шкіри та форми обличчя, має багато варіацій.

Тому, напевно, градуйована стрижка є однією з найпоширеніших. Ще однією з причин популярності цієї стрижки є те, що її досить легко доглядати. До того ж можна створювати різні варіанти укладання, залежно від настрою, заходу та погоди.

Такий вид стрижки має гарний вигляд на жінках будь-якого віку та форми обличчя, на будь-якому типу волосся. Ця багатошарова стрижка додасть об'єму тонкому волоссю, а густе – зробить більш акуратним. Має гарний вигляд каскад на власницях як прямого, так і хвилястого волосся.

Градуйована стрижка на середнє волосся

Це чудовий варіант для тих, хто хоче виглядати жіночно і модно, але не має багато часу. Зачіска не вимагає ретельного догляду.

Градуйована стрижка на середнє волосся

Градуйована стрижка на середнє волосся

Градуйована стрижка на середнє волосся

Цікаве фарбування градуювання зробить зачіску свіжою та стильною. Колорування, брондування або мелювання вдало доповнять багатошарову стрижку. Для сучасного фарбування достатньо вибрати 2-3 натуральні відтінки.

Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням

Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням

Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчиком

Багатошарова стрижка надає жіночності та елегантності, водночас візуально зменшує вік. Саме тому такий варіант підійде як для молодих дівчаток, так і жінкам за 50.

Для дівчат та жінок з витягнутим обличчям ідеально підійде багатошарова градуйована стрижка з довгим або коротким чубчиком. Візуально такий варіант робить обличчя на вигляд круглішим, згладжує гострі риси обличчя. Також така стрижка підійде для жінок та дівчат з високим чи великим лобом.

Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчикком

Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчиком

Багатошарова зачіска з прямим чубчиком робить очі виразнішими, додає їм яскравості.

Градуйована стрижка на середнє волосся з прямим чубчиком

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