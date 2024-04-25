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Градуйована стрижка на середнє волосся: одна з найпопулярніших стрижок для збільшення об'єму

Градуйована стрижка на середнє волосся: одна з найпопулярніших стрижок для збільшення об'єму

Градуйована стрижка на середнє волосся

Варіанти градуйованої стрижки для волосся середньої довжини

Особливості градуйованої стрижки

Стрижка, в якій волосся підстригається шарами, створюючи ефект "ступінчастості", драбинки називається градуйованою стрижкою. Шари зазвичай починаються від найкоротшої довжини обличчя і поступово подовжуються до задньої частини голови, що створює обсяг, роблячи стрижку динамічною та живою.

Зачіска має вигляд плавно перехідних ступенів, між якими волосся зрізається під певним кутом, що власне і є градуванням. Ця техніка схожа з технікою "драбинки", але є і відмінності. У стрижці "драбинці" ступенів майже не видно, у градуйованій стрижці вони чітко виражені. Каскадом стрижуться всі пасма, а драбинка звичайно вистригається на краю волосся. Тому каскад, звичайно, стрижеться довше, ніж драбинка.

Стрижка має багато переваг. Вона є універсальною, підходить як на коротке, так і на середнє або довге волосся, Ця стрижка молодить, частково приховує недоліки шкіри та форми обличчя, має багато варіацій.

Тому, напевно, градуйована стрижка є однією з найпоширеніших. Ще однією з причин популярності цієї стрижки є те, що її досить легко доглядати. До того ж можна створювати різні варіанти укладання, залежно від настрою, заходу та погоди.

Такий вид стрижки має гарний вигляд на жінках будь-якого віку та форми обличчя, на будь-якому типу волосся. Ця багатошарова стрижка додасть об'єму тонкому волоссю, а густе – зробить більш акуратним.  Має гарний вигляд каскад на власницях як прямого, так і хвилястого волосся. 

Градуйована стрижка на середнє волосся

Це чудовий варіант для тих, хто хоче виглядати жіночно і модно, але не має багато часу. Зачіска не вимагає ретельного догляду.

Градуйована стрижка на середнє волосся / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся
Градуйована стрижка на середнє волосся / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся
Градуйована стрижка на середнє волосся / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся

Цікаве фарбування градуювання зробить зачіску свіжою та стильною. Колорування, брондування або мелювання вдало доповнять багатошарову стрижку. Для сучасного фарбування  достатньо вибрати 2-3 натуральні відтінки. 

Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням
Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся з фарбуванням

Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчиком

Багатошарова стрижка надає жіночності та елегантності, водночас візуально зменшує вік. Саме тому такий варіант підійде як для молодих дівчаток, так і жінкам за 50.

Для дівчат та жінок з витягнутим обличчям ідеально підійде багатошарова градуйована стрижка з довгим або коротким чубчиком. Візуально такий варіант робить обличчя на вигляд круглішим, згладжує гострі риси обличчя. Також така стрижка підійде для  жінок та дівчат з високим чи великим лобом.

Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчикком / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчикком
Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчиком / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся з чубчиком

Багатошарова зачіска з прямим чубчиком робить очі виразнішими, додає їм яскравості. 

Градуйована стрижка на середнє волосся з прямим чубчиком / ©
Градуйована стрижка на середнє волосся з прямим чубчиком

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