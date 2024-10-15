Грибний сезон в розпалі: де в Україні ростуть білі гриби і як їх обробляти

Свою назву білий гриб отримав, тому що не темніє після термічного оброблення.

Які дерева люблять білі гриби: де вони ростуть

Білі гриби, які ще називають боровиками, є найціннішими і найсмачнішими представниками свого царства. Завдяки тому, що вони утворюють з корінням дерев особливий симбіотичний зв'язок (мікориза), гриби отримують всі необхідні поживні речовини, а дерева краще засвоюють мінерали та воду.

Не всі дерева вступають в симбіотичний зв'язок з білими грибами. Найчастіше боровики можна знайти біля:

ялина — традиційне місце пошуку білих грибів це хвойні ліси;

сосна — світлі та сонячні ділянки привабливі для боровиків;

ялиця — хоча біля цих дерев вони зустрічаються рідше;

береза — відоме грибне місце;

дуб — потужні дубові приховують під собою багаті грибні галявини.

Також фахівці стверджують, що білі гриби часто зростають біля в'язів.

Де найбільше росте білих грибів

Ключовий фактор для зростання білих грибів — вік лісу. Старі і незаймані куточки природи найчастіше приховують галявини з боровиками. Грибниці цих грибів можуть формуватися протягом десятиліть, а тому найкраще йти на "тихе полювання" в ліс, який має вік не менше 20-50 років.

Як правильно обробляти білі гриби після збирання

Перед очищенням білі гриби рекомендовано надовго замочити у воді. Так ви зможете уникнути пошкоджень, тому що грудочки землі і сміття розмокне. Потім гриби потрібно ретельно промити, приділяючи особливу увагу нижній частині капелюшків. Тут накопичується найбільше бруду.

Зріз на ніжці краще оновити за допомогою гострого ножа. Так ви зможете видалити забруднення. Якщо шкірка на капелюшці знімається, це може вказувати на початок псування гриба. Такий краще викинути.

Свіжі боровики не зберігаються довго — максимум 12 годин за кімнатної температури. Подовжити термін можна в холодильнику (до 5 днів). Однак за тиждень білі гриби повністю втратять всі свої смакові властивості, а також можуть стати небезпечними для вживання. Тому їх потрібно або приготувати, або висушити.

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