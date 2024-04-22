Гріхи до сьомого коліна: що таке родова карма та чи можна її "відчистити"

Родова карма може як "грати на руку", так і накликати біду на людину.

Карма - це один з головних законів світобудови у східних релігійно-філософських навчаннях. Згідно з законом карми, теперішнє та майбутнє – це наслідок рішень, ухвалених у минулому. Відтак - хороші вчинки позитивно впливають на карму та роблять людей щасливими, а погані – руйнують життя. Але що, якщо людина тягне на собі "гріхи" родичів, які псують її карму.

Як працює родова карма та чи можна її відчистити - читайте далі.

"На бідного Єгора всі напасті": що таке родова карма

Саме на неї списують життєві невдачі, нещасливу долі та проблеми зі здоров'ям. Родова карма - це те, що ми успадкували від предків: татів і мамів, бабусь і дідусів.

Генетики кажуть, причиною таких наслідків є спадковість. Саме ДНК предків несе інформацію про весь наш рід.

Як працює родова карма

За словами ізотериків, думки, стреси, пережиті нашими предками прописуються на оболонках астрального тіла і починають передаватися з покоління в покоління у вигляді конкретних тверджень, або програм, за допомогою яких ми певним чином діємо в тих чи інших ситуаціях.

Крім того, родова карма - це також наслідки наших вчинків, які в майбутньому відіб'ються на наших дітях, онуках і правнуках. Згідно з цим, сильний рід - потужна протиотрута від проклять.

Хто відноситься до членів сім’ї (роду):

діти, в т.ч. усиновлені або померлі;

батьки, їх брати і сестри, в т.ч. зведені або позашлюбні;

дідусі і бабусі, іноді до 5-7 колінаю

не родичі або інтегровані в систему (ті, хто поступився своїм місцем: наприклад, колишні шлюбні або позашлюбні партнери батьків, бабусь і дідусів або чия участь принесла матеріальну користь членам роду).

Як виявити родову карму

Насамперед зверніть увагу на ваше здоров'я. Це найперше, на чому відображається родова карма. Погана генетика, сімейні хвороби говорять про наявність в роді темних плям, кармічних слідів.

Якщо йдеться про важку карму, людина може в цьому житті народитися калікою або розумово неповноціною.

Попри очевидні ознаки, існують і невидимі. Вони впливають на успішність і внутрішнє благополуччя особистості, притягують до людини або відштовхують від неї відповідне соціальне оточення та багато іншого.

Як працює родова карма

Людині, у якої важка родова травма, доведеться зіштовхуватися з незліченними труднощами в подоланні власних вад і соціальних негараздів. Такі люди постійно привертають до себе і свого оточення нещастя.

Важка родова карма постійно позбавляє людину життєвих сил. Навіть набрана під час відпустки енергія в результаті дії негативної спадковості дуже швидко розсіюється.

Цікаво. Родова карма може передаватися як по чоловічій, так і по жіночій лінії.Однак бувають випадки, коли це правило не дотримується. Для прикладу, якщо в родині одна дитина, то вона, як правило, несе на собі карму як чоловічої, так і жіночої лінії свого роду. В іншому випадку - якщо в сім'ях всі діти однієї статі, то хтось із них може отримати карму по чоловічій, а хтось - по жіночій лінії.

Як працює родова карма

Згідно з законами карми, душа перед втіленням вибирає місце, час і батьків у відповідності з поставленими цілями і завданнями на цю реінкарнацію, протягом якої вона вирішує свої завдання і отримує відповідні життєві уроки, що складаються в накопичення досвіду. Тому ознаки індивідуальної і родової карми тісно пов'язані один з одним.

Як ми отримуємо родову карму

Розподіл карми починається в той момент, коли душа вибирає собі майбутніх батьків. Вона шукає собі ту родину, в якій зможе найкращим чином реалізувати свою негативну карму, приклавши зусилля до її виправлення.

У момент зачаття енергії обох батьків втягують "душу" у створення майбутнього життя. Процес росту плода, що починається, формує не тільки нове тіло, але і сценарій майбутнього життя, зумовлений минулими реінкарнаціями.

Майбутній життєвий сценарій людини вбудований в подієвий ряд життя її батьків і суспільства, в якому він має жити. Ці програми прописуються в підсвідомості дитини.

Як працює родова карма

Бувають випадки, коли індивідуальна позитивна карма втілюваного духу дуже сильна. У цьому випадку він пересилює родову карму і виходить з-під її впливу.

Зазначимо, що родова карма передається від батьків до дитини тільки до її народження. Тому не можна плутати її з батьківськими програмами, які можуть передатися людині вже після її народження в будь-який час її життя, як в дитинстві, так і в дорослому стані.

Як очистити карму

Є кілька хитрощів, як можна свою карму почистити та звільнитися від "родових проклять".

Прощення . Процес вибачення дозволяє відпустити злість та негативні емоції, перестати бути заручниками смутку та туги. Все це сприяє очищенню карми.

. Процес вибачення дозволяє відпустити злість та негативні емоції, перестати бути заручниками смутку та туги. Все це сприяє очищенню карми. Вибачення. Водночас, якщо ми самі зробили щось погане, то маємо вибачитися перед іншими людьми. Особливо коли образили чи завдали біль близьким, коханим чи родичам. Це не лише допоможе очистити карму, а й відновити стосунки з кимось.

Водночас, якщо ми самі зробили щось погане, то маємо вибачитися перед іншими людьми. Особливо коли образили чи завдали біль близьким, коханим чи родичам. Це не лише допоможе очистити карму, а й відновити стосунки з кимось. Допомога нужденним . Щира пожертва для інших, може не тільки допоможе очистити карму, а й стати більш щасливими та усвідомленими. Коли ми докладаємо зусиль, щоб хтось позбавився особистої неприємної ситуації, то робимо світ кращим і залучаємо позитивну енергію до себе.

. Щира пожертва для інших, може не тільки допоможе очистити карму, а й стати більш щасливими та усвідомленими. Коли ми докладаємо зусиль, щоб хтось позбавився особистої неприємної ситуації, то робимо світ кращим і залучаємо позитивну енергію до себе. Відмова від шкідливих звичок . Саме вони можуть негативно впливати на нашу карму. Тоді як відмова від них допоможе очистити організм та зміцнити волю.

. Саме вони можуть негативно впливати на нашу карму. Тоді як відмова від них допоможе очистити організм та зміцнити волю. Практика подяки . Вона допомагає цінувати те, що вже є. Тим самим залучаючи більше позитивної енергії у життя. Практика подяки допоможе очистити карму та стати щасливішими.

. Вона допомагає цінувати те, що вже є. Тим самим залучаючи більше позитивної енергії у життя. Практика подяки допоможе очистити карму та стати щасливішими. Самоаналіз. Проведення самоаналізу та робота над своїми недоліками допоможе стати кращими та запобігти майбутньому кармічному забрудненню.

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