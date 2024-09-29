Гризуни повтікають з вашого дому та городу: як назавжди позбутися мишей

Восени гризуни йдуть до обійсть у пошуках їжі. Але кмітливі господарі вже давно придумали купу методів, як швидко позбутися їхнього нашестя. Розповідаємо, що треба робити, щоб гризуни обходили вашу домівку десятими дорогами.

Як позбутися мишей за допомогою народних засобів

Саморобна приманка. Налийте в банку нерафінованої соняшникової олії, яка має характерний запах, залиште її на ніч. Миші прийдуть на запах, тому зранку в банці можна буде побачити гризунів.

Налийте в банку нерафінованої соняшникової олії, яка має характерний запах, залиште її на ніч. Миші прийдуть на запах, тому зранку в банці можна буде побачити гризунів. Гіпс та цукор. Змішайте гіпс, цукор і трохи борошна, додайте краплю соняшникової олії. Розкладіть цю отруту біля щілин чи дірок у плінтусі.

Змішайте гіпс, цукор і трохи борошна, додайте краплю соняшникової олії. Розкладіть цю отруту біля щілин чи дірок у плінтусі. Хліб і товчене скло. У їжу чи хліб додайте товченого скла, можна також цементу. Така їжа спровокує вірну смерть гризунів.

Які запахи відлякують мишей

Гризуни не люблять оцет, нашатирний спирт, коріандр та хлорку. Тому в домі можна розкласти вату, змочену у цих рідинах, миші ніколи не зайдуть до вашого помешкання. На городі можна садити полин, м’яту, бузину, ромашку та кінзу, гризуни не переносять цих запахів.

Можна приготувати розчин із нашатирного спирту та м’ятної олії. Миші тікатимуть, оскільки дуже бояться різких запахів. Змішайте ці інгредієнти у рівних пропорціях, просочіть рідиною ганчірки та розкладіть їх у помешканні, погребі та коморі. Такий метод безпечний для тварин та людей, але вкрай неприємний для гризунів, вони одразу підуть з вашого обійстя.

Як назавжди позбутися мишей на городі

Дуже ефективною у боротьбі з гризунами є бузина, яка містить синильну кислоту, має різкий запах, тому на відмінно впорається з цією проблемою.

Обсадіть свій город бузиною по периметру, таким чином ви назавжди позбудитеся мишей. Можна ще наламати чи нарізати гілок бузини та розкласти на грядках, це також врятує ділянку від гризунів.

Щоб миші взагалі не заглядали на ваш город, обов’язково садіть такі рослини: ромашку, м’яту, базилік та полин.

Читайте також:

Які квіти можна сіяти на зиму

Скільки можна зберігати сало в холодильнику: ви будете здивовані відповіддю

Пролежить аж до самої весни: як зберігати картоплю у квартирі, щоб не гнила й не проростала