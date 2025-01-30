"Гроші капають, навіть коли сплю": чоловік розповів, як заробляє без жодних зусиль

У США підприємливий мешканець штату Огайо Брендон Шліхтер знайшов простий спосіб заробляти гроші, не докладаючи жодних зусиль. Чоловік стверджує, що гроші "капають", навіть коли він спить.

Розповідь про його бізнес-ідею завірусилась у TikTok, зібравши майже 10 мільйонів переглядів.

Чоловік придбав за 1400 доларів два автомати: один для газованої води, а інший для закусок. Він купує газовану воду по 50 центів за пляшку, а продає за 1 долар. Також наймає людину, яка обслуговує пристрій й щотижня збирає виторг.

"Зовсім непогано за тиждень бездіяльності", — жартує Шліхтер, підраховуючи свій заробіток.

За підрахунками Шліхтера, один автомат з солодкою водою приніс йому $249 за тиждень й близько $900 на місяць пасивного доходу. Ці прибутки вражають, враховуючи економічні проблеми, зокрема інфляцію, та політичну нестабільність, яка панує у світі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про роботу мрії за 66 тисяч євро. Претендентам пропонують "зовсім новий досвід" — працювати на станціях в Антарктиді.

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