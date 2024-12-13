"Грошовий" манікюр на грудень 2024 року: який колір вибрати, щоб залучити багатство в своє життя

Стилісти стверджують, що в кожному місяці є колір манікюру, який приносить щастя, кохання і залучає гроші. Яким відтінком фарбувати нігті в грудні 2024 року?

Найбільш вдалий колір для залучення фінансів, багатства, щастя та кохання в грудні — це зелений.

Як зазначила блогерка @Astro Muse Mari, найбільш виграшним кольором, який підживить ваш фінансовий потік та допоможе віднайти щастя, останнього місяця 2024 року стане зелений, причому можете вибирати будь-які його відтінки, зокрема й землистий.

Також вона порадила застосовувати ці відтінки не лише в манікюрі, але й в одязі та деталях образу. Наприклад, ви можете навіть просто поставити заставку зеленого кольору на телефон.

В який колір фарбувати нігті в грудні 2024 року, щоб залучити гроші і кохання / Фото: Фото з відкритих джерел

Однак, якщо ви хочете здобути везіння в коханні, тоді поєднуйте зелені відтінки зі світло-бежевими (ванільний, кремовий, молочний). Ви можете попросити свого майстра зробити вам актуальний дизайн бежевого кольору за допомогою стемпінгу (коли малюнок переноситься з трафарету на ніготь).

Якщо ж вам не подобається експериментувати, тоді обирайте однотонне покриття. Воно може бути як глянцевим, так і матовим. Але ті, хто хоче виділятися, можуть спробувати мармуровий манікюр, який поєднує в собі одразу три відтінки зеленого (наприклад, бірюзовий, смарагдовий та оливковий).

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