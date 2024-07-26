Грози, спека і пожежна небезпека: якою буде погода в Україні на вихідних 27-28 липня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні, попереджаючи про спеку, можливі грози та високий рівень пожежної небезпеки в багатьох регіонах України.

Україну знову охопить хвиля спеки, водночас синоптики попереджають про можливі грози та високий рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів.

Укргідрометцентр оприлюднив детальний прогноз на найближчі вихідні.

Згідно з прогнозом, 27 липня в більшості регіонів країни опадів не очікується. Лише на півночі вдень можливий короткочасний дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме 13-19°C, на півдні до 23°C. Вдень повітря прогріється до 27-33°C.

28 липня короткочасні дощі з грозами очікуються вдень на крайньому заході, а 29 липня - у західних і північних областях вночі та на півдні й сході вдень. Температура повітря вночі 17-23°C, вдень 28-34°C. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями можлива сильна спека до 35-36°C.

29 липня у західних, північних та центральних областях очікується зниження денної температури до 23-28°C.

Водночас Укргідрометцентр також попереджає про небезпечні гідрологічні явища, які очікуються українців цими вихідними.

На річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківської області рівні води досягли критичної відмітки. З 26 по 31 липня у суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської області оголошено ІІІ рівень небезпеки (коричневий).

27-29 липня на річках суббасейну Прип'яті також очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м, але без негативних наслідків.

Через спустошення Каховського водосховища рівні води в Дніпрі значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий).

Крім того, з 26 по 29 липня в Україні, за винятком більшості західних областей, Вінницької, Одеської областей та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рівень пожежної небезпеки в Україні 29 липня / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що субота та неділя очікуються в Україні спекотними. За її словами, впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

Знову спека! Прогноз погоди на вихідні

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