Груші даватимуть потрійний урожай: як правильно обрізати плодові дерева у листопаді

Покрокова інструкція: як правильно обрізати груші на перший, другий і третій рік життя, щоб вони добре росли і давали потрійний урожай.

Аби плодові дерева підвищили свою врожайність, їх потрібно правильно обрізати. Тоді вони будуть здорові і даватимуть великі, соковиті та чисті плоди. Але такі процедури необхідно проводити обережно, не пошкодивши дерево. Розповідаємо, як правильно обрізати груші, щоб підвищити врожайність у кілька разів.

Навіщо обрізати грушу восени

Формування крони. Фруктовим деревам для того, аби вони давали гарний урожай, потрібне добре освітлення та циркуляція повітря у кроні. Обрізка дозволяє створити таку крону, якщо вона буде належної форми, то це сприятиме швидкому росту груші.

Фруктовим деревам для того, аби вони давали гарний урожай, потрібне добре освітлення та циркуляція повітря у кроні. Обрізка дозволяє створити таку крону, якщо вона буде належної форми, то це сприятиме швидкому росту груші. Для посилення плодоношення. Якщо правильно обрізати дерево, це стимулюватиме утворення більшої кількості квіткових бруньок. Така активація росту квітів призведе до підвищення врожайності фруктового дерева.

Якщо правильно обрізати дерево, це стимулюватиме утворення більшої кількості квіткових бруньок. Така активація росту квітів призведе до підвищення врожайності фруктового дерева. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Під час обрізки видаляються всі сухі гілки. Це запобігає розвитку захворюванням дерева та знищенню шкідників, які живуть на пошкоджених пагонах.

Під час обрізки видаляються всі сухі гілки. Це запобігає розвитку захворюванням дерева та знищенню шкідників, які живуть на пошкоджених пагонах. Підвищення якості плодів. Правильна обрізка дерева сприяє рівномірному розподілу поживних речовин, які також отримують плоди. Тому груші виростають чистими, великими, солодкими та соковитими.

Як обрізати грушу восени: загальні рекомендації

Плодове дерево можна обрізати після збору урожаю і аж до перших заморозків. Це найкращий час, коли дерево перебуває у спокійному стані. Для обрізки груші варто підготувати садові інструменти. Секатор повинен бути гострим та чистим, щоб не пошкодити дерево. Якщо обрізати дерево пилкою, то вона повинна мати точні, гострі та рівномірні зубці.

Як обрізати грушу в перший рік

Потрібно укоротити стовбур дерева, видалити вертикальні пагони, які називають «лідерами». Це необхідно для того, щоб груша не росла вгору, а бічні плодоносні гілки могли розростися і стати сильнішими. Бічні гілки потрібно обрізати до першої бруньки, для належного росту. Варто видалити всі хворі та сухі гілки, аби запобігти поширенню захворювань. Формування крони. Необхідно визначитися з формою крони та обрізати непотрібні гілки. Варто рівномірно розподілити основні стовбури та пагони для оптимального покриття дерева.

Як обрізати грушу на другий рік життя

Спочатку слід обрізати верхівку на 20-25 сантиметрів. Потім слід укоротити бічні гілки на 6-8 сантиметрів. Далі варто обрізати другий ярус, аби правильно сформувалися нижні гілки. Видаліть вертикальні гілки, щоб вони не заважали сонячному світлу проникати в нижню частину дерева. Не обрізайте гілки занадто близько до стовбура, бо це може призвести до гниття дерева. Потрібно обробити рани від обрізки садовим воском чи спеціальним засобом, щоб не занести інфекцію.

Як обрізати грушу на третій рік життя

Необхідно продовжувати вкорочувати верхівку дерева. Також укорочуйте бічне гілля. Слід видалити всі викривлені, вертикальні та засохлі пагони. Дотримуйтеся балансу та послідовності у догляді за фруктовим деревом. Слідкуйте, щоб дерево повністю отримувало достатню кількість світла сонячних променів та поживних речовин. Варто стежити за тим, як росте груша після обрізки. Видаляйте всі молоді пагони, які можуть порушити форму крони.

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